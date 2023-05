Kevin Costner razvodi se od lijepe supruge Christine, zna se i što im je presudilo nakon 18 godina braka!

Kevin Costner i Christine Baumgartner razvode se nakon 18 godina, a vijest je potvrdio njihov glasnogovornik.

Supruga slavnog holivudskog glumca i miljenika žena Kevina Costnera, Christine Baumgartner, podnijela je zahtjev za razvod nakon 18 godina braka, u kojem su dobili troje djece.

Kakav hit Jedna od najgledanijih serija o kojoj se nije puno pisalo, a na našim prostorima nitko je nije ni spomenuo

Prema pisanju stranih medija, do razvoda je navodno došlo zbog nepomirljivih razlika, a Christine je zatražila zajedničko skrbništvo nad njihovom djecom, 15-godišnjim Caydenom, 14-godišnjim Hayesom i 12-godišnjom Grace, s čime se on složio.

68-godišnji Kevin i 49-godišnja modna dizajnerica Christine započeli su vezu 2000. godine, a vjenčali su se na njegovu ranču u Aspenu u Coloradu 2004. godine. Čini se da razvod njemu posebno teško pada.

"Gospodin Costner s velikom tugom i slomljena srca sudjeluje u brakorazvodnom procesu zbog okolnosti koje su izvan njegove kontrole. Molimo da se poštuje njegova, Christineina i privatnost njihove djece dok prolaze kroz ovo teško vrijeme", stoji u priopćenju koje je objavio glumčev predstavnik.

Uskoro bivši supružnici upoznali su se tijekom 80-ih, ali je trebalo nekoliko godina prije nego što je njihov odnos prerastao u nešto više. Naime, glumac je od 1978. do 1994. godine bio u braku sa Cindy Silvom, s kojom je dobio kćeri Lily i Annie te sina Joea. Nakon razvoda bio je u vezi s Bridget Rooney od 1995. do 1998. godine, a ona mu je u studenom 1996. godine rodila sina Liama. 1999. godine počeo je izlaziti s Christine, no nakon četiri godine veze par je nakratko prekinuo.

"Strah me spriječio da se oženim s Christine. Ona je željela dijete, ali ja sam se bojao da ne mogu biti dobar otac. No probudio sam se i pomislio: 'Hoću li izgubiti lijepu ženu koja je spremna biti uz mene do posljednjeg daha jer se bojim reći da djetetu?' To je sve što je trebalo. Ponekad naučiš da će ti ono čega se najviše bojiš spasiti život", izjavio je Kevin za Closer Weekly u lipnju 2018.

Vijest o razvodu Kevina i Christine dolazi nekoliko tjedana nakon što je Daily Mail izvijestio o novim detaljima prekida suradnje glumca i kreatora serije "Yellowstone" Taylora Sheridana. Izvori su potvrdili da je Sheridan razvio ''kompleks boga'', zbog čega je Kevin navodno bio frustiran.

