Jedna od najgledanijih serija o kojoj se nije puno pisalo, a na našim prostorima nitko je nije ni spomenuo

Yellowstone je serija koja je jedna od najgledanijih otkako se počela prikazivati 2018. godine, ali je i jedna od serija za koju puno ljudi nije čulo.

Razlog tome je nerazvikanost serije, o njoj se nije puno pisalo, i na našim prostorima nije je nitko spomenuo.

Kad sam dobila preporuku da pogledam seriju koja ima sad već pet sezona, nisam mogla ni očekivati da ću gledati jednu od najboljih serija koje sam ikada pogledala. Isto tako, ovo je jedna od rijetkih, ako ne i jedina, serija koja ima najbolje napisan ženski lik u zadnjih 10 godina.

Seriju je kreirao sjajni Taylor Sheridan koji je i izrežirao prvu sezonu koja je postavila čvrste temelje za naredne četiri sezone. Yellowstone je moderna američka vestern drama koja prati John Duttona (Kevin Costnera) i njegovu disfunkcionalnu obitelj kako se svim silama bore za svoju bolesno veliku zemlju. Od samog početka Sheridan jasno opisuje svoje glavne likove, njihove toksične odnose, zbog čega su takvi kako jesu, i stavlja nas u zabavnu modernu vječitu borbu kauboja i indijanaca.

Likovi su napisani do najsitnijih detalja iznimno kvalitetno što se naravno prenosi preko ekrana, te je nešto što ovu seriju postavlja bar jednu ljestvicu više od drugih. Sheridan je pazio na sve detalje, od genijalnih kostima, dijaloga u kojima ništa nije previše niti premalo, predivne scenografije, i maestralno napisanog scenarija. On gledatelje od početka stavlja u jedan svijet u koji možemo povjerovati, i kojeg možemo poistovjetiti s našom sredinom.

Jedan svijet bezvlađa, korupcije, i mjesta gdje u svakom trenu može doći do potpunog ludila. Svaka epizoda ima svoju težinu, i niti jednom nisam pomislila da je sezona mogla proći bez neke epizode. Svi likovi dobiju svojih pet minuta gdje nam Sheridan zaista objasni odakle taj lik dolazi, kakvo je bilo njezino ili njegovo djetinjstvo, i to sve u svrhu razumijevanja lika do te mjere da se kao gledatelji povežemo sa likom kao da ga poznajemo u stvarnom životu.

Priča je napeta konstantno jer uvijek se događa više radnji odjednom i s više likova, pa je s toga jedna od serija uz koju definitivno nećete zaspati ni kada ste umorni. Sheridan je napravio, po meni, jednu od najboljih serija današnjice koja nije kao niti jedna druga serija koju možete pogledati u ovom trenutku. Toliku predanost likovima i priči je rijetkost vidjeti u serijama koje se danas proizvode kao na pokretnoj traci. Yellowstone je visokobudžetna serija koja vas kupi na prvu, a drži tu napetost i fascinaciju sve do samog kraja.

Serija ima mnogo živopisnih likova koji su tu od prve do zadnje sezone, ali dva glumca koja želim istaknuti su Kevin Costner i Kelly Reilly.

Costneru je uloga Johna Duttona ubjedljivo njegova najbolja uloga u karijeri. On igra čovjeka koji stari kao i njegova zemlja, čovjeka kojem se porodica raspada, te čovjeka za kojeg niste nikada sigurni da li je on dobar lik ili loš lik. On ima zastarjela načela i vrlo diskutabilne načine rješavanja problema, ali je u suštini dobar čovjek koji se bori kako bi njegova obitelj nastavila živjeti na zemlji koja je u njegovom nasljedstvu već 50+ godina. Kao pravi kauboj, kod njega nema puno priče, i obično se sve riješi na šake, odnosno na puške. Costner je utjelovio svoj lik na glumački predivan način. Preko ekrana se vidi kako se u potpunosti saživio sa svojim likom, vjerujete mu, i iako niste sigurni koliko je zapravo njegov lik dobar, razumijete ga i volite. Navijate za njega i njegovu obitelj iako svi imaju vrlo mračne strane. Costner igra lik John Duttona uvjerljivo, svedeno, i ovo je lik u kojem kao glumac briljira od početka do kraja.

Beth Dutton utjelovila je genijalna britanska glumica Kelly Reilly. Njezin lik je najbolje napisan ženski lik u barem zadnjih 10 godina televizije. Igra lik koji je najviše vezan uz oca, lik koji će ubiti bilo koga tko joj stane na put, i želi silno da je otac ponosan na nju. Beth je napisana tako da je zapravo ona najveći kauboj karakterom od svih kauboja u seriji, a ima ih zaista puno. Reilly je odigrala lik Beth snažno, emotivno, i dosljedno. Do te mjere dosljedno da je u nekim situacijama i komično. Niti u jednom trenutku ne vidimo da je njezina energija pala, i u trenutcima kada mislimo da se lik mijenja, napravi nešto toliko drastično da gledateljima dođe kao šamar preko ekrana.

Kelly Reilly je pravo glumačko otkriće, i jedna je od onih glumica koje ćete sigurno zapamtiti. Ova serija joj sigurno neće biti posljednja, ali lik Beth je nešto što će je definitivno obilježiti i u budućnosti. Jednostavno, sjajan ženski lik. Napokon.

Yellowstone je serija koju morate pogledati ako volite dobru priču i odličnu glumačku postavu. Za seriju nemam još puno za dodati jer je potpuno oduševljenje koje je nažalost nepravedno zapostavljeno. Yellowstone je dijamant televizije o kojem ćete razmišljati još dugo nakon što pogledate sve epizode.