Slavni šarmer doživio je nezgodu za vrijeme ručka, a ona je itekako bila vidljiva kad je izašao iz restorana

Kevin Costner napuštao je restoran u kojem mu se potkrala jedna nezgoda, a paparazzi su odmah vidjeli njegove mokre hlače koje su postale hit u stranim medijima.

Holivudski glumac, koji je nedavno okončao razvod sa suprugom Christine Baumgartner, Kevin Costner snimljen je kako izlazi iz restorana ''The Golden Nugget'' u Summerlandu u Kaliforniji.

Paparazzi su odmah primijetili jedan detalj na njegovoj odjeći koji sigurno nije planirao. Njegove hlače koje su bile boje slonove kosti su po cijeloj lijevoj strani imale mokru mrlju.

Što se točno dogodilo nije poznato, ali glumac se vjerojatno zalijao pićem na ručku. Njegova pojava odmah je privukla pozornost stranih medija, a o njemu se ni inače nije prestalo pisati otkad se pročulo da se on i njegova supruga rastaju.

Razvod im baš i ne ide glatko jer se Christine ne drži predbračnog ugovora i napustiti njegovu kuću vrijednu 145 milijuna dolara.

Prema pisanju stranih medija, do razvoda je navodno došlo zbog nepomirljivih razlika, a Christine je zatražila zajedničko skrbništvo nad njihovom djecom, 15-godišnjim Caydenom, 14-godišnjim Hayesom i 12-godišnjom Grace, s čime se on složio.

Uskoro bivši supružnici upoznali su se tijekom 80-ih, ali je trebalo nekoliko godina prije nego što je njihov odnos prerastao u nešto više. Naime, glumac je od 1978. do 1994. godine bio u braku sa Cindy Silvom, s kojom je dobio kćeri Lily i Annie te sina Joea. Nakon razvoda bio je u vezi s Bridget Rooney od 1995. do 1998. godine, a ona mu je u studenom 1996. godine rodila sina Liama. 1999. godine počeo je izlaziti s Christine, no nakon četiri godine veze par je nakratko prekinuo.

