Potpuno gola Aniston snimila vruće scene seksa, izgleda jednako senzacionalno kao u svojoj prvoj golišavoj sceni davne 2006. godine!

Jennifer Aniston snimila je gole scene seksa u seriji "Jutarnji show" s dvije godine mlađim kolegom Jonom Hammom.

Holivudsku miljenicu i zvijezdu "Prijatelja" Jennifer Aniston njezini obožavatelji prate u seriji "Jutarnji show", čije su nove scene podigle dosta prašine, ali i privukle nove gledatelje nakon što se pročula vijest o njezinim eksplicitnim scenama.

54-godišnja Jennifer skinula se za vruću scena seksa s 52-godišnjim Jonom Hammom i pritom pokazala dojmljivu figuru i top-formu kojoj se svi dive. Ona u seriji glumi voditeljicu vijesti Alex Levy, dok Jon glumi Paula Marksa, tehnološkog milijardera.

U posljednjoj epizodi treće sezone, naziva "The Stanford Student", Alex je intervjuirala Paula u njegovoj vili u Hamptonsu, a napet i težak intervju probudio je iskrice između njih dvoje, pa su završili zajedno u krevetu.

