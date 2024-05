Naša pjevačica posvetila status prijateljima koji su gej: ''I uvijek su znali i znaju, koliko ih ljubim...''

Nika Antolos osvrnula se na svoje prijatelje LGBTQ+ populacije, a raspisala se i o vjeri.

Nika Antolos, pjevačica grupe Feminnem, na svom je Instagram profilu podijelila zanimljiv osvrt na svoje prijatelje koji pripadaju LGBTQ+ populaciji.

"Cijeli život imam prijatelje i poznanike koji su gay. I uvijek su znali i znaju, koliko ih ljubim... Toliko mojih prijateljica koje imaju cure, u prsima nose prevelika srca za ovaj svijet. Puno njih su vjernici. Nedavno sam se vratila iz Španjolske, konkretno iz, kako kažu, 'Gay grada' i gay hotela. Sve muškarci, sem dvije transrodne žene. Bilo mi je divno, jer je bilo divnih ljudi. Molila sam kao što molim i doma, nitko mi nije napadao vjeru, nit’ ja ikog iz bilo kojeg razloga. Moji prijatelji oduvijek su znali s čime konkretno se ne slažem po vjeri. Istina je uvijek bila sastavni dio naših odnosa. Ali isto tako da svoj bih život dala za bilo koga od njih da zatreba u sekundi. Toliko", napisala je Nika.

"A sad, osvrnimo se na ono čega svi se hvataju, Bambie. Mlada cura, očito ranjena, razočarana i iznevjerena nekim. Što i sama je navela. A bol, često pretvori se u ljutnju i frustraciju te preraste u mržnju. Tako rodi se tama. Bambi mi ne 'smeta', dapače, žao mi je užasno da netko joj je svojim prljavim umom i rukama zaprljao mladost i tako krivo predstavio Boga... Pa ljudi zamrze Krista, zbog loših ljudi... Kao da zamrziš kavu, zbog lošeg konobara... Meni smeta nagon da oponašaš sastavni dio obreda egzorcizma moje vjere, ali naopako ili pak nosiš, 'krunu od trnja' u ime podsmjehivanja mome Bogu. Tu 'toleranciju' koju traže ne razumijem. Jer upravo taj 'nagon' ono je što hrani se njenom 'tamom'. Nije do nje, već do ‘toga‘. A ‘to‘ je ono što smeta. Svakom vjerniku u Krista. Već samo puno puta rekla, no ne bojim se ponavljanja jer jest - ja vjerujem i znam da Isus je Bog, koliko god to svijetu možda smetalo, ja protiv istine ne mogu... I ne brkajte. Jer ne borimo se protiv krvi i mesa. Naprotiv. Ljubav nam je naređena... Ali istina također. Sve je Isus već rekao, a ja ću samo ponoviti: Lk 21,12-19 Svi će vas zamrziti zbog imena mojega. I bi tako", nastavila je.

Inače, grupu Feminnem još čine Pamela Ramljak s kojom je Nika posjetila Španjolsku te Nada Permać, a sa svojim obožavateljima dijelile su kako im je bilo na putovanju.

Također, kolegice iz Feminnema podržale su Niku u komentarima uz emotikone srca.

