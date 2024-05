Svećenik odgovorio Severini nakon što mu je odbrusila: "Saznajte istinu, jako me izvrijeđala..."

Nakon što je Severina podijelila negativan komentar o inicijativi o pobačaju te javno uzvratila svećeniku, on se sada oglasio na društvenim mrežama gdje tvrdi da nikada nije napisao ono što je stojalo na Severininoj priči.

U petak je Severina na svojoj Instagram priči žestoko uzvratila svećeniku Tomislavu Lukaču zbog snimljenog videa o pobačaju.

Međutim, iako se na fotografiji koja je osvanula na storyju nalazio on, Lukač ipak tvrdi da nije autor gnjusnog komentara povezanog s jahtom.

Tomislav se u večernjim satima oglasio i na društvenim mrežama.

"Dragi moji pratitelji stvarno mi nije cilj spuštati se na neku razinu i debatirat i vjerujem da ova stvar neće izaći u medije, ali stvarno mi je na srcu radi vas samih da saznate istinu o onome što je Severina danas napravila s mojim videom o pobačaju", počeo je.

"Moj video o pobačaju je podijelilo 197 ljudi. Među njima jedan čovjek je podijelio video na svoj story i na svom storyju napisao pogrdne riječi prema Severini. I što je kraljica napravila? Znači ona je uzela taj njegov story, izrezala njegovo ime i prezime da se ne vidi i objavila to kao da je to moj story i kao da sam joj ja uputio riječi pogrde i usput me jako izvrijeđala", objasnio je.

Također, u opisu snimljenog videa Severinu je pozvao na kavu i napisao da ju voli.

Ona mu je nakon toga ponovo uzvratila.

"Cilj? Spuštat se na neku razinu? Koju razinu? Šta ovaj melje? Vjerujem da ova stvar neće izać u medije??? (Boga molim da izađe). Na srcu mi je... Severina... Ma ko je ova tupina da mi ime spominje?", napisala je

Raspravu između Severine i svećenika u cijelosti možete pročitati OVDJE.

Podsjećamo, pjevačica Severina Vučković pridružila se građanskoj inicijativi My Voice, My Choice te je na društvenim mrežama pozvala svoje pratitelje da daju podršku tom pokretu kojemu je cilj da se svakoj ženi koja živi u EU omogući siguran i dostupan pobačaj.

Severininu objavu podržala je i Jelena Rozga, a tim je potezom srušila predrasude da njih dvije nisu u dobrim odnosima.

Pogledaji ovo Celebrity Svećenik javno prozvao Severinu, ona mu žestoko uzvratila: "Imala sam samo dobar seks, želim ti isto!''

Pogledaji ovo Celebrity I dalje mislite da su u estradnom sukobu? Jelena Rozga jednim potezom ušutkala fanove i dala naslutiti u kakvim je odnosima sa Severinom

Pogledaji ovo Celebrity Severina kritizirala novu Vladu pa pozvala na akciju: "Nezamislivo u 21. stoljeću, osim u društvima zakopanim u patrijarhat"

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Slavni otac odbija je vidjeti otkako je bila djevojčica, a ona je daleko od njegovih očiju izrasla u kopiju svoje lijepe majke

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Jedan od najpoznatijih hrvatskih mađioničara o triku u kojem je umalo stradala njegova supruga: ''Moglo je biti kobno...'''