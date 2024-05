Jedan od najpoznatijih hrvatskih mađioničara o triku u kojem je umalo stradala njegova supruga: ''Moglo je biti kobno...'''

Vježbajući za jedan trik, umalo je nastradala njegova supruga. No, to ga nije obeshrabrilo, već je vježbao više i bolje da bi danas postao jedan od najpoznatijih hrvatskih mađioničara. Riječ je o Magic Leonu, pobjedniku Supertalenta 2022. godine. S njim je razgovarao naš Saša Knežić za In magazin.

Nakon pobjede u Supertalentu prije dvije godine, Magic Leonu su se otvorila brojna vrata. Imao je više od 350 nastupa diljem Hrvatske te Bosne i Hercegovine, a sad se priprema za Austriju i Njemačku.

''Vrata se samo otvaraju, dobio sam poziv nakon što sam pobijedio javili su mi se producenti iz američkog talenta i rekli radimo na novoj sezoni, želimo da dođeš, ali je bilo da za 7 dana već moram putovat'', priča Magic Leon.



Amerika ga tako ipak još nije vidjela, makar surađuje s jednim od najpoznatijih mađioničara i mentora, Jeffom McBrideom. Da ga je upoznao ranije, možda ne bi ozljedio suprugu pri vježbanju jednog trika.

''Tri sablje su na stalku i tu ja trebam poleći suprugu, maknuti dvije na nogama i iza leđa i ona treba ostati samo na ovoj koja joj je na vratu. I mi imali probu, ja je polegnem i usred micanja dva mača, nešto je pošlo krivo, ona padne skoro i slomi vrat. To je moglo bit stvarno kobno, a ne .. A s tim da je koštao rekvizit dosta, nije to bio neki jeftin rekvizit'', priča Leon.



Njih ima u rasponu cijena od 5 do 50 000 dolara, a Leon u prosjeku potroši 200-ak po komadu. Koliki ulog, toliko i impresivnosti, kaže, a publika zna biti itekako zahtjevna.



''Moram priznati da djeca, koliko god ljudi mislili to je jednostavna publika, djeca znaju bit zeznuta publika, oni ako vide nešto il skuže, neće bit kao odrasli šutjeti i ne otkriti nego baš to, aaa, znam točno kako si izveo i objasnit sve'', priča Leon.

Unatoč tomu, obožava radit s djecom, makar mu se ne sviđa trend otkrivanja trikova po društvenim mrežama.



Leon će u prosincu trima nastupima u Lisinskom publici pružiti mnoštvo takvih trenutaka, a njih sigurno ne bi bilo da se prije dvije godine nije prijavio u Supertalent.

''Ludi prijavite se na Supertalent iskustvo koje će vam brutalno dobro doći, nemate što izgubiti, ja sam pobijedio na kraju, a možete to i vi'', zaključio je.



Požurite jer već sljedeći tjedan počinju audicije.

