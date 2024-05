Sevka svog svirača ogrnula s čipkom pa poručila: "Ovo će biti dobra noć, predosjećam!"

Među mnogim poznatim licima, podršku Baby Lasagni pružila je i Severina.

I pjevačica Severina javno je podržala našeg predstavnika na Eurosongu Baby Lasagnu.

Na svojim je društvenim mrežama objavila snimku gdje pleše ogrnuta čipkom na svom koncertu u Oslu, a na kraju je s trenutačno najpopularnijim dizajnom u Hrvatskoj ogrnula i svirača.

"Ovo će biti dobra noć za Baby Lasagnu, predosjećaaaaam i navijaaaaaam iz Osla (gdje pjevaaaaaaaaam u Samfunnssalenu). Go, baby go, do pobjede", poručila je u opisu.

