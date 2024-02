Naša pjevačica o teškoćama s kojima se suočila kroz život: ''Skoro peta godina i nemam niti jedan simptom''

Pjevačica, Nika Antolos, suočila se s brojnim teškoćama. Nakon borbe s multiplom sklerozom, zbog koje nije mogla hodati i bila je slijepa na jedno oko, danas se osjeća bolje nego ikad. Razgovarali smo o botoksu, vršnjačkom nasilju koje je trpjela njezina kćer te znači li njezin novi poslovni angažman raspad Feminnema.

Nika Antolos, omiljena članica grupe Feninnem, ima novi posao. Kao radijska voditeljica svakog jutra donosi val energije i pozitive svojoj publici, no to ne znači da je glazbena karijera gotova.

''Ne, ne, mi smo u naponu snage, nećete nas se nikad riješiti, tek smo krenule. Sad s ovim godinama imamo samopouzdanje i nemamo straha od loših komentara, ne znamo što nas može zaustaviti'', govori Nika koja je se osvrnula na svoje zdravlje.

Godinama se borila s multiplom sklerozom.

''Skoro peta godina i nemam niti jedan simptom, a kamoli relaps tako da ja to nazivam slobodom, točnije bolesti nema'', govori Nika.

Tijekom životne borbe s multiplom sklerozom bila je na strogom režimu prehrane.

''I dalje koristim suplemente, hladno prešane sokove, što manje glutena, šećera, jaja i laktoze, ali pojest ću i pzzu i pastu, ne želim se ograničavati'', govori Nika.

Pjevačica je poznata po promoviranju prirodnog izgleda.

''Pa evo i Pamela Anderson je cijeli život u ovom poslu, i to na kojem nivou u A,erici, pa je uspjela prirodan izgled približiti javnosti. Može se, samo se treba ohrabriti i to je najteži dio da izađeš bez puno šminke. Ja ne govorim da je šminka loša stvar, dapače, ako si žene pomažu s tim u samopozdanju super, ja sam evo neki dan bila na botoksu i ja pričam o tome, da neka žena doma od 34 godine i s djetetom doma kao ja - ne bi mislila kako ona ima ravno čelo a ja nemam. Nemam, samo sam radila nešto'', govori Nika.

Uvijek s ponosom ističe svoju kćer kao izvor inspiracije i radosti pa joj je činjenica da trpi vršnjačko maltretiranje teško pala. No nije se pokolebala. Odlučna je i u toj borbi te naglašava važnost zaštite djece i potpore u današnjem svijetu.

''Ja opet vjerujem da dobro pobjeđuje zlo, počevši od vjere i tu ne mogu bez tog korijena vjere, to je dio mene, ali mislim da nekad treba stisnuti zube i pokazati tog zmaja u sebi kojeg svi imamo. Treba se osuditi jasno i glasno, to smo napravili. Ljudi su se isto digli i nešto se pomaknulo, ja neću prestati pričati o takvim stvarima. Ljudi mi predbacuju što ti sad nešto pametuješ, ne pametujem, ali mislim da ako imam forum da onda to trebam iskoristiti za nešto pametno. Ne samo kako sam lijepa i imam lijepu haljinu, mislim da za dublje stvari to treba iskoristiti'', govori Nika.

Nika nastavlja dalje s osmijehom i otvorenog srca, a mi joj želimo snažan vjetar u leđa dok ispisuje svoju životnu priču.

