Neočekivan peh na Severininoj proslavi mature: "Nismo imali te sreće..."

Severina je na proslavi 35. godišnjice mature s prijateljima zapela u hotelskom liftu, a nezgodu je duhovito opisala na Instagramu.

Severina je obilježila 35 godina od mature u društvu svojih bivših školskih kolega. Proslava se održala na terasi hotela Amphora u Splitu, no večer je imala i neočekivan preokret. Naime, pjevačica i nekoliko kolega zapeli su u hotelskom liftu. Na Instagramu je podijelila video te u opisu duhovito prepričala cijelu situaciju.

"Nakon ceremonijalnog dijela, kreće se na rooftop hotela (10. kat). Muzičari (koji piju) nisu stigli na vrime te smo ispratili sve put lifta i krenuli zadnji u taj lift. Lift je stao, jer svaka naša priča stane kad se treba desiti normalna situacija. Prethodne liftadžije su već uveliko na krovu prepričavale Markove konake, užarene kugle od velikog praska, ko je s kin iša u koji razred... Sreće mi te nismo imali, lift je sta, u prvih pet minuta smo mislili, ma sad će krenut...", napisala je.

Severina na godišnjici mature - 4 Foto: Instagram

"Nakon 10 minuta, pogledi više nisu čvrsti, lomljivi prsti, izolacija na živcima popušta, klaustrofobijo ko te izmislija, doktorica među nama drži propovijed o normalnosti situacije u koju vjerujemo, jer mi jesmo vjernici, mi smo oni koji smo uvik virovali i u snove koji se teško ostvare i s nama ostare..."

U šali je dodala i da su možda trebali potražiti pomoć svećenika.

"Nakon 20 minuta smo počeli dumat, možda smo trebali ipak zvat popa, jer je Nensi Kulušić (iz prethodnog posta), koja ima cvjećaru i prodaje cviće na groblju (obično mi piše poruke kad nema posla), rekla da njoj ova situacija savršeno odgovara, da će se pobrinut da budem lip leš..."

Severina na godišnjici mature - 2 Foto: Instagram

Na kraju ih je iz lifta izbavio slučajni gost hotela iz Njemačke, a oni su se pješice popeli do 10. kata. Kada je na vrhu odjeknula pjesma "Ništa kontra Splita", svi su se smijali i zaboravili na nezgodu.

"Rastanak je bio tužan, u 6 ujutro smo s najlipše rive na svitu, uz smij i plač, sabirali utiske... Šaka suza, vrića smija, ča je život nego fantažija", zaključila je Severina.

Severina - 2 Foto: Instagram

Severina - 2 Foto: Severina/Instagram

Severina - 4 Foto: In Magazin

