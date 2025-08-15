Preslatki trenuci s plaže Matije Cveka i njegove kćerkice: "Godišnji s frendicom"

Matija Cvek raznježio je pratitelje objavom preslatkih ljetnih fotografija s kćeri Lotom.
Na jednoj od fotografiji tata i kći opuštaju se na ležaljkama na plaži, a njihov "fist bump" postao je pravi hit među fanovima. U drugom kadru Matija drži Lotu u naručju dok zajedno uživaju u pogledu na more, a fotografija gdje ovaj dvojac stoji u plićaku, spreman na nove morske avanture, osvojila je sve simpatije pratitelja.
"Godišnji s frendicom", napisao je u opisu objave.
Pratitelji su pohrlili u komentare, govoreći koliko su tata i kćerkica slatki zajedno.
Matija Cvek - 4 Foto: Matija Cvek/Instagram
Matija Cvek - 1 Foto: Matija Cvek/Instagram
Inače, Matija se vjenčao sa samozatajnom Miriam u srpnju 2024. u bazilici svetog Antuna Padovanskoga na zagrebačkom Črnomercu, a svadbeno veselje imali su na popularnom zagrebačkom imanju za vjenčanja. Kćerkica Lota rodila im se u veljači 2024. godine.
Matija Cvek i supruga Miriam Foto: Damjan Tadic / CROPIX
Matija Cvek i supruga Miriam Foto: Instagram
