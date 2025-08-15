Preslatki trenuci s plaže Matije Cveka i njegove kćerkice: "Godišnji s frendicom"

Matija Cvek raznježio je pratitelje objavom preslatkih ljetnih fotografija s kćeri Lotom.

Matija Cvek ovih dana uživa u obiteljskim trenucima na moru, a na Instagramu je podijelio niz preslatkih fotografija sa svojom kćeri Lotom koje su raznježile njegove pratitelje.

Na jednoj od fotografiji tata i kći opuštaju se na ležaljkama na plaži, a njihov "fist bump" postao je pravi hit među fanovima. U drugom kadru Matija drži Lotu u naručju dok zajedno uživaju u pogledu na more, a fotografija gdje ovaj dvojac stoji u plićaku, spreman na nove morske avanture, osvojila je sve simpatije pratitelja.

"Godišnji s frendicom", napisao je u opisu objave.

Pogledaji ovo Celebrity Neočekivan peh na Severininoj proslavi mature: "Nismo imali te sreće..."

Pratitelji su pohrlili u komentare, govoreći koliko su tata i kćerkica slatki zajedno.

Matija Cvek - 4 Foto: Matija Cvek/Instagram

Matija Cvek - 1 Foto: Matija Cvek/Instagram

Inače, Matija se vjenčao sa samozatajnom Miriam u srpnju 2024. u bazilici svetog Antuna Padovanskoga na zagrebačkom Črnomercu, a svadbeno veselje imali su na popularnom zagrebačkom imanju za vjenčanja. Kćerkica Lota rodila im se u veljači 2024. godine.

Matija Cvek i supruga Miriam Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Matija Cvek i supruga Miriam Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je majka Jeffa Bezosa, oproštajna poruka milijardera slama srce

Galerija 26 26 26 26 26

Za naš IN magazin nedavno je pričao i o dodatnom poslu koji je pokrenuo sa suprugom. O čemu se radi saznajte OVDJE.

Nedavno je otkrio i koja je bila prva riječ njegove kćerkice Lote, a više pogledajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity I pogled na more pao je u drugi plan pred pojavom Lane Klingor Mihić u bikiniju!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Prozirna haljina Jelene Rozge u kojoj je raspjevala publiku vrijedi više nego što mislite!

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik reagirala na glasine o novom dečku: "Pozdrav od Meštra i mene!"