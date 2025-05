Matija Cvek o dodatnom poslu koji je pokrenuo sa suprugom: ''Draže mi je biti kreativac, ali...''

Jedan od omiljenih izvođača mlađe generacije Matija Cvek proteklog vikenda u Zagrebu je održao čak tri koncerta. U atmosferi prepunoj emocija, energije i glazbe, na pozornici su mu se pridružili brojni gosti, a prvi put je s grupom Lelek izveo njihovu novu pjesmu. Kako je došlo do te suradnje i je li tipičan obiteljski čovjek, podijelio je s našom Dijanom Kardum za IN magazin.

''Dosta smo opušteni. U backstageu nema rituala službenih sad ćemo mi ono, ja se malo zagrijavam. Nažalost. Nema nešto službeno, sve je jako spontano. Svi smo onako dobro raspoloženi, dobra atmosfera i to je to'', otkrio nam je Matija Cvek prije svoja tri koncerta koja je održao ovog vikenda.

Dobra atmosfera bila je i na sva tri zagrebačka koncerta.

Ovaj je glazbenik pozvao svoju mlađu generaciju izvođača, u koje vjeruje i smatra da imaju potencijal za uspjeh.



Sva tri dana s njim su na pozornici pjevale i djevojke iz grupe Lelek. Prije samo nekoliko dana izašla im je zajednička pjesma Priznajem koju su po prvi put izveli uživo.



''Nisam mislio za sebe da ću imat neki etno moment u pjesmi ikad. Ali su mi pale na pamet u vožnji najiskrenije, znači u vožnji slušao sam demo, trebao je izaći za dva tjedna, već treba izaći pjesma i kao ja zovem ono sve, padnu mi one cura na pamet i rekao da, kao definitivno moramo ih zvat, moramo ih zvat. One su ultra brzo reagirale, snimile su, tipa došle su preko sutra, snimile su pjesmu u studiju. Znači top. Ispalo je puno bolje nego što je meni sviralo u glavi tada'', priča Matija.



''Ja i Judita znamo Matiju od prije, meni se javio rekao da je čuo za Lelek, da mu se sviđa što radimo da ima pjesmu na kojoj želi nas. U biti poslao nam je demo. Svidjelo nam se. Uklopilo se sve kako je trebalo'', govori Korina iz Leleka.

Savršeno se uklopila i Lorena Bućan koju s Matijom veže dugogodišnje prijateljstvo. A možda jednom dođe i do suradnje s Magazinom.



''Igram se, eksperimentiram, Lorenu volim najviše na svijetu i kao prijateljicu i kao pjevačicu. Mislim da je jedna od najboljih pjevačica u Hrvatskoj. I čast mi je, u stvari, da pjevam s njom'', govorin Matija.



''Nemam pojma, imam osjećaj da ga znam cijeli život nekako. Baš se ne mogu sjetiti ni momenta kad smo se upoznali, znam da sam ja tek ulazila u taj cijeli glazbeni svijet. I Matija koji je vrhunski vokalist, vrhunski pjevač, tad njega upoznat mi je bila velika stvar i stvarno od prvog dana on mene podržaje i stvarno je za mene'', dodala je Lorena.

Uz glazbu Matiji je jednako važan i obiteljski život. Prije nešto više od godinu dana postao je otac, no priznaje da nije tipičan obiteljski čovjek.



''Obiteljski sam čovjek, sad u pravom smislu riječi, vjerojatno pravi obiteljski čovjek, ne znam šta po definiciji znači, vjerojatno radi od 8 do 4, a ja to ne radim. Tako da možda ipak, ja sam konstantno 24 sata i nešto svira u glavi, tako da možda ipak sam neki obiteljski čovjek, ali s nemogućom dječačkom, odnosno nemoguće je izbit dječačku energiju iz mene, to je sigurno'', priznaje Matija.

Sa suprugom je nedavno pokrenuo i vlastiti brend posvećen upravo toj metafori obiteljskog života.



''Meni je draže biti kreativac, ali znam zbrajati i oduzimati'', zaključio je Matija sa smijehom.

Za Matiju glazba je kao obiteljsko druženje – opuštena, iskrena i puna dobre energije.

