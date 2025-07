Matija Cvek otkrio koja je bila prva riječ njegovoj kćerkici Loti: ''Sad je već u fazi...''

Glazbenik kojeg publika voli zbog iskrenosti, a ne zbog skandala – Matija Cvek – vratio se u Split i održao koncert za pamćenje. U razgovoru s našim Hrvojem Krolom otkrio je što ga najviše inspirira, kako mu izgleda život kada ne pjeva i koja je bila prva riječ njegove kćerkice Lote.

Split mu je, kaže, kao drugi dom. A nakon još jednog koncerta na Zvončacu, Matija Cvek uhvatio je nekoliko dana i za sebe – na moru, gdje se najbolje spajaju posao i odmor.

''Split je doživljaj – to trebaš proživjeti ako nisi. Evo, iskreno, sad idem na Šoltu. Dva dana, malo – spojit ću ugodno i korisno. Ne smijem se žaliti, sad kad ovo pričam, vidim da mi je dosta dobro.''

Ugodno i korisno – dvije su riječi koje prate Matiju i na pozornici i izvan nje. Sve mu, kaže, ide bolje od plana. I dok publiku puni glazbom, srce mu najviše puni jedno malo biće s kojim najviše uživa pjevati.

''Mislim da pjevam više doma nego ikad… sad je već u fazi kad počinje s razumijevanjem slušati i ponavljati stvari, pa je: ''Tata, kupi mi auto'', i te stvari… ''beba morski pas'', ''baby shark''...''

A i kod kuće, publika je zahtjevna. Nadvikivanja su svakodnevna, a pitanje svih pitanja jest: koja je riječ malene Lote bila prva – mama ili tata?

In Magazin: Matija Cvek - 3 Foto: In Magazin

In Magazin: Matija Cvek - 8 Foto: In Magazin

''Mislim da je ''mama'' bilo prvo. Ali sad je podjednako. Sad se nadvikujemo i nadglasavamo – ''Lota, tata'', ''Lota, tata''… i tako to ide pola sata.''

Pogledaji ovo Celebrity Preminula je glazbena zvijezda koju je 63 godine stara pjesma vratila na vrh ljestvica

Najljepše pjesme, kaže, pišu se iz ljubavi. A jedna od njih je i singl ''Moje'' – glazbeni poklon svojoj djevojčici, iskren i životan, kao što samo on zna.

''Meni je to top – koliko je to simpatično ispalo. Fora, gruvasta pjesma, kao plesna i zabavna, a u stvari potpuno taj neki životni tekst. I baš je posvećena nečemu jako, jako lijepom.''

In Magazin: Matija Cvek - 7 Foto: In Magazin

In Magazin: Matija Cvek - 10 Foto: In Magazin

A kad nije u ulozi tate, Cvek je i dalje onaj skromni glazbenik koji pjesme ne gura – već ih gradi. Prirodno, bez trikova, s iskrenošću i trudom. Publika to prepoznaje – najnovija pjesma „Pristajem“ nadmašila je sva očekivanja.

''Znam da je prošla pola milijuna, 600 tisuća... nismo ništa platili. Organski je. Očito ljudi klikaju, super, i to nešto znači. To su sve neke organske brojke i vidim da se to odražava na koncerte – ljudi pjevaju te pjesme i znaju ih.''

Galerija 7 7 7 7 7

Pogledaji ovo Celebrity Suprug Blanke Vlašić ovim je potezom stao na kraj glasinama o braku?

U svijetu gdje se hitovi mjere klikovima, Matija Cvek bira glazbu koja dira srce. Dok mu je najveća inspiracija postala njegova Lota, publika je ta koja ga svakim koncertom podsjeća zašto to radi.

A možda uskoro – ako se sve posloži – i Arena Zagreb postane novo poglavlje njegovih nježnih, iskrenih pjesama.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Ne izgleda više ovako! Iza velike transformacije Julije Roberts krije se mračna tajna

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Neda Ukraden pozirala u badiću u 75. godini: ''Kad vas vidim, ne bojim se starenja!''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Mladić s infuzijom s Thompsonova koncerta dobio iznenađenje od Vukovaraca!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Došao red na Zdravka Čolića! Majin Bloom rastura još jedan veliki hit