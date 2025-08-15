Filip Juričić dostavlja pizzu na Zlarinu? Njegova fotka s odmora nasmijala pratitelje

Filip Juričić nasmijao je pratitelje fotkom sa Zlarina na kojoj, s torbom za dostavu hrane, glumi dostavljača pizze.
Naime, pozirao je na biciklu, noseći na leđima veliku torbu za dostavu hrane.
Opušteno odjeven u kratke hlače i polo majicu, Filip je spremno uskočio u "novu profesiju", barem za potrebe ove šarmantne fotke.
Osmijeh na licu otkrio je da se dobro zabavio, a u opisu objave je napisao: "Dostava pizze na Zlarinu."
