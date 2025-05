Filip Juričić prisjetio se prvog angažmana na Novoj TV: ''Došli bi na set, a tamo su bili zaštitari, gomila ljudi...''

Povodom 25 godina Nove TV, razgovarali smo s Filipom Juričićem, jednim od najistaknutijih glumaca koji su obilježili domaću televizijsku produkciju.

Kroz niz zapaženih uloga u serijama koje su postale televizijski hitovi, Filip Juričić izgradio je snažnu vezu s publikom, a njegova suradnja s Novom TV traje već godinama. U iskrenom intervjuu osvrnuo se na ključne projekte, omiljene likove i trenutke koji su mu obilježili karijeru, ali i podijelio razmišljanja o razvoju domaće televizije i što mu Nova TV znači danas.

Kroz 25 godina Nove TV, prisjetili smo se i Filipovog doprinosa kroz brojne hit-serije. Kako mu je danas, s ove distance, gledati na suradnju s Novom TV?

''Lijepo je što ste primijetili moj doprinos u 25 godina Nove TV i ja isto osjećam da smo već ostavili jedan veliki trag zajedno. Bilo je tu stvarno lijepih serija i uspješnica i divnih trenutaka, ali ono što me sad najviše veže za Novu TV je ta obiteljska atmosfera koju imam s cijelom ekipom, pa i s producentima i s ljudima iz tehnike koji tu rade… Nova je neko mjesto gdje se osjećam kao doma. S njom sam prolazio kroz jako lijepe trenutke, a čak i u onim ružnim trenutcima, osjećao sam podršku, tako da stvarno mogu reći da je to moja televizijska kuća'', otkrio nam je Filip na početku razgovora, a onda se prisjetio svog prvog angažmana na Novoj TV.

Filip Juričić - 3 Foto: Nova TV

Kako je sve krenulo?

''Mogu se sjetiti, iako je moj prvi angažman već bio moguć za seriju ''Najbolje godine''. Već sam dobio tekst za pet epizoda i nakon toga ipak do suradnje nije došlo. No, neke stvari se u životu isprave pa je tako došao ''Larin izbor'', gdje sam se prvi put sreo s mojim najdražim producentom Borisom Pavelićem. Nismo mi nešto na početku kliknuli, a onda se dogodio uspjeh. Sve je živnulo, sve se posložilo i danas se Borisa rado sjetim, koji mi je jednom prilikom rekao - Ja sam te doživljavao na početku drugačije, ali moram ti priznati da si krasnu ulogu napravio i jako si profesionalan, to su bile jako lijepe riječi i neki uvod u budućnost mog suživota s Novom TV. Bilo je tu naravno i drugih uspješnica, ali me Nova TV s ''Larinim izborom'' izbacila na površinu'', ispričao nam je Filip.

"Larin izbor" je bez sumnje obilježio jedno razdoblje domaće televizije. Što za njega osobno znači ta uloga?

Filip Juričić, Larin izbor Foto: Nova TV

''Nekako smo svi tada bili jako mladi – i Herceg, i Pinčić, i Jagoda Kumrić, i i Ecija, i Frane Perišin… Bili smo super ekipa, držali smo se zajedno, izlazili i družili se… Serija je vrlo brzo doživjela veliki uspjeh. Sjećam se da nas na samom početku nitko nije previše doživljavao – iskreno, i ja sam mislio da će to biti tek još jedna serija u nizu. Ali već mjesec dana nakon početka emitiranja, došli bismo na set, a tamo postavljene ograde, zaštitari, gomila ljudi…Mi nismo mogli snimati koliko bi došlo mladih, obožavatelja, slikati se s nama. Stalno je bio tu neki šušur oko te serije, a mi smo kao mladi ljudi naravno uživali u tom uspjehu i živjeli jedno prekrasno razdoblje'', priča nam Filip.

Sjeća li se kako je tada doživio popularnost serije dok se emitirala – je li tada bio svjestan njezina utjecaja na gledatelje?

''Moj prvi skok bio je sa serijom ''Ljubav u zaleđu''. Ona je isto imala velik uspjeh i veliku popularnost i tu sam popularnost, moram priznati, puno teže podnio kada se prvi put pojavila, a onda sam se s ''Larinim izborom'' već naviknuo i naučio sam puno više uživati u tome. Sjećam se da smo i po 25 dana u komadu znali snimati, ali i to je bilo lijepo jer smo se stvarno zabavljali u cijelom tom procesu. Kada se snimanje nakon 7 mjeseci završilo, ja sam već idući dan došao tamo na Velesajam na kavu. Baš sam to mjesto prihvatio kao svoje'', kaže, a nas je zanimalo i ima li neku anegdotu s tog seta koju do danas voli prepričavati.

Filip Juričić, Na granici Foto: Nova TV



''Ma ima tu puno anegdota, ali one najduhovitije nisu baš za novine i televiziju (haha). Ali bilo je tu i ludiranja i smijanja i noćnih izlazaka i u svakakvim smo izdanjima znali doći na set, ali sve je to uvijek funkcioniralo. Mi bi uvijek na setu ujutro svi bili na vrijeme, radilo se ozbiljno. Imali smo toliko energije da je za sve bilo vremena. Recimo u Splitu kad smo snimali bili smo smješteni kraj jednog diskonta pića pa bi često tamo bili tulumi do zore. Družili bi se svi, i producenti, glumci i tehnika… Svatko tko je bio na Larinom izboru, sjeća ga se kao jednog vrlo posebnog projekta. Sjećam se i glumca Mire Barnjaka, neće mi zamjeriti ako ovo ispričam. Rekao je da zna engleski i onda je došao snimati na engleskom, a znao ga je kao što i ja znam kineski (haha) Taj znoj s njegovog čela i naš trud da mu pomognemo, nikad neću zaboraviti. Rado se sjećam i ručkova kod Ecije, i naših izlazaka kad nas je po 40 zajedno išlo u klubove. Jedno razdoblje iz snova i zahvalan sam što sam to doživio'', prisjetio se.

Sad je ponovno u jednom od najgledanijih projekata Nove TV – "U dobru i u zlu". Kako mu je ponovno surađivati s ovom ekipom i ovom produkcijom?

''Odlično je! Isto tako se složila jedna jako dobra ekipa. Družimo se i na setu i van seta i baš smo potpora jedni drugima. Sad je to već i neko drugo razdoblje. Sad svi imamo djecu, obitelji, ali još uvijek je ostalo u nama onog dječjeg tako da se i dalje znamo zabaviti. Uvijek je bitna ta pozitivna atmosfera među glumcima, a to sigurno u ovoj seriji imamo. Jako nam je lijepo i želim da potraje što duže. Baš jedna ekipa iz snova''.

A po čemu se ova uloga razlikuje od njegovih prethodnih na Novoj TV? Koliko ga je glumački izazvala?

''Ova se uloga ozbiljno razlikuje od svih uloga koje sam do sada radio jer sam tu jedan stariji ozbiljniji čovjek koji ima djecu. Djecu mi glume već odrasli ljudi koji su završili akademiju. To mi je bio baš veliki izazov i da shvatim da sada polako radim korak u takve zrelije uloge. Naigrao sam se mladih zavodnika i sad je vrijeme za nešto drugo'', priznaje.

A iza njega je zbilja niz uloga na Novoj – od dramskih do komičnih. Koja mu bila osobno najdraža?

''Teško mi je izdvojiti samo jednu ulogu, ali ako baš moram, to bi bio Dinko Bilić iz ''Larinog izbora''. Vjerojatno zato što sam prvi put glumio negativca, nešto potpuno drugačije, i to još na narječju. Bilo mi je jako drago što je lik zaživio među Splićanima, tamo sam se uvijek osjećao kao doma. Čim bih sletio na aerodrom, taksisti bi mi već prilazili: "Ajde, ja te vozim, ideš sa mnom, moraš doć kod moje matere!" Taj snažan feedback publike daje ti dodatnu sigurnost i potvrdu da si nešto napravio kako treba'', priča nam, a zanimalo nas je i što misli zašto su baš te serije na Novoj postale takvi hitovi kod publike?

''Teško je točno reći zašto neka serija postane hit. Na početku su to samo slova na papiru, i svaki put kad prolazimo kroz tu početnu fazu, uvijek osjetim neku tremu, nervozu… Ne znaš što će se dogoditi, hoće li publika to prihvatiti, hoće li zaživjeti. To na kraju krajeva procjenjuju neki drugi ljudi. Iako, da i najveći profesionalci znaju točan recept za uspjeh – radili bi samo hitove. Vjerujem da se tu mora stvoriti i neka duša, neka posebna energija unutar ekipe. Pozitivna i zdrava atmosfera, želja i volja da sve ispadne najbolje moguće – to je, po meni, ključ. Kad nema puno figa u džepu, kad su svi iskreni i daju sve od sebe, onda se dogodi i takav uspjeh. A najljepše od svega je kad vam to publika vrati. Kada vas ljudi zaustavljaju na cesti i govore kako je serija odlična – to je ono što hrani, što daje dodatni vjetar u leđa i čini da cijeli proces postane još ispunjeniji'', govori Filip.

Filip Juričić, U dobru i zlu Foto: Nova TV

Koliko mu znači tim ljudi iza kamera, koji godinama stoji iza tih velikih serijskih uspjeha?

''Puno mi znači tim ljudi koji stoji iza kamera. To su ljudi s kojima ja provodim zadnjih 20 godina života. I producenti, i tehnika, pa sve do šminke i garderobe, to su ljudi koji nas glumce i tješe i uvijek su tu na usluzi, odgovaraju jednom zdravom pozitivnom atmosferom. Nekad su stvarno oni ti koji nas podignu i bez njih bi sve bilo nemoguće. To nije nimalo floskula. Nova TV je uspjela isfiltrirati jednu zaista prekrasnu obitelj. Ovim putem im se svima zahvaljujem, neću ih sve nabrajati, da ne bih slučajno nekoga zaboravio. Zbilja im svima od srca hvala'', kaže.

Je li bilo posebno zahtjevnih scena koje i danas pamti kao "glumački ispit"?

''Bilo ih je i bit će ih. Moram priznati da mi je ponekad čak i draže kad imam glumačke ispite. Lakše je glumiti kada imaš jasan zadatak, neku dramu, konkretnu emociju. U ovim dugotrajnim serijama često se dogodi da tvoj lik ne može stalno voditi radnju, ne može uvijek biti u središtu dramatičnih događaja, pa nastupi neko statičnije razdoblje u kojem nema osobitih glumačkih izazova. Koliko god je to s jedne strane lakše, s druge strane je i teže jer je izazov ostati zanimljiv u trenucima kad se - ništa ne događa. Iako uvijek imam malu tremu pred teže scene, upravo su mi one najdraže. Volim te ''mesnatije'' scene. A onda, što ćeš od toga napraviti, hoće li to biti bolonjez ili Chateaubriand, taj dio je na tebi'', otkriva.

Filip Juričić, Na granici Foto: Nova TV

Ima li neka zgoda sa snimanja koju nikada neće zaboraviti?

''Zgoda ima stvarno puno. Čim spomenem neku seriju, odmah se sjetim atmosfere i ljudi koji su je činili. Neću zaboraviti ni druženja s ove serije. Nedavno nas je čak petero iz ekipe imalo rođendan pa smo slavili kod mene na vikendici. Pekli smo, jeli, šalili se… U ekipi ima stvarno puno duhovitih ljudi, a Enes Vejzović je sigurno jedan od glavnih zabavljača, ali svi su duhoviti: i Mirna, i Iva… da sad nekoga ne izostavim. Puno se smijemo i zabavljamo. Ma i kad radimo jako intenzivno, stignemo se šaliti da otpustimo tu atmosferu''.

Kako se mijenjao njegov pristup glumi kroz ove godine – od prve uloge na Novoj do danas?

''Nečujno se mijenjao, tiho, sporo. Puno toga čuješ, naučiš, isprobavaš razne metode. Kroz 20 godina, stvoriš i tu neku svoju metodu. Ono što je meni jako bitno je da sam opušten. Kad nisam dobro, sve teže ide, kao i svima u svakom poslu. Ja i dalje uči, i danas kad se gledam u svojim projektima, nikad nisam zadovoljan, uvijek nađem sam sebi nekakvu zamjerku i uvijek mislim da ima prostora za napredak. Mislim da se sve svodi na trud, rad i upornost. Kad dođe lošija scena ili lošija predstava, preko toga moraš preći i ići dalje. Ali moraš biti častan i prema sebi, miran jer si poduzeo sve što si mogao. Najgore je kad nešto ne ispadne dobro, a znaš da si te greške mogao ispraviti. To su oni loši osjećaji koji te prate u tim trenutcima'', kaže.

Filip Juričić Foto: Matija Habljak/Pixsell

Što bi rekao mlađem sebi s početka karijere, sada kada zna što je sve iza nas?

''To je uvijek teško pitanje. Nije mi žao nijednog trenutka, ali kad bih mogao nešto reći mlađem sebi, možda bi to bilo: "Ej, uspori malo. Bit će izlazaka, bit će svega – ne moraš juriti za svime odmah. Bit će i uloga, ne treba ti baš svaki posao." Ali, s druge strane, nisam siguran bih li to zaista rekao. U to vrijeme bio sam slobodnjak, bez akademije, bez stalnog angažmana, nisam imao sigurnost kakvu imam danas u Komediji, pa ti tada svaki posao znači. Sve to me gradilo, bilo je i teških razdoblja, ali upravo su me ti trenuci doveli do mjesta na kojem sam sada. Nije sve savršeno, ali radim posao koji volim, imam zdravu i lijepu djecu, ženu, kuću… Zašto bih nešto mijenjao? Roditelji su mi, hvala Bogu, živi. Sve je, zapravo, baš onako kako treba biti.'', kaže.

Ima li neka uloga ili žanr koju još nije radio, a volio bi?

Filip Juričić Foto: Duje Klaric / CROPIX

''Ono što nikad nisam radio, a vjerojatno nikad ni neću, barem 99%, je western. Oduvijek sam ga obožavao. Uvijek sam se i šalio, ali i iskreno mislio: kad bi Bog sišao na zemlju i rekao – ''Evo, Filipe, snimat ćeš jednu holivudsku produkciju'' – ja bih bez razmišljanja odabrao western'', otkrio nam je.

Kako zamišlja svoje naredne glumačke korake i što bi još volio ostvariti?

''U ovim mojim mislima se svašta roji za moje buduće korake. Osjećam se kao da sam tek sad na nekom zdravom početku i da sam s nogama malo više na zemlji. Samo daj Bože zdravlja, fizičkog, mentalnog, i mira oko mene. Iz toga će sve doći i dogodit će se nove uloge. Imam još potrebu puno toga napraviti i u kazalištu i na televiziji. Ne osjećam se nimalo potrošeno. Naravno, budu tu i krize, ali jako sam željan novih izazova i novih stvari tako da se nadam da će druga polovica moje karijere biti još bolja i kvalitetnija i ljepša. Makar je i do sada sve bilo prekrasno''.

I za kraj – što bi poručio gledateljima koji ga vjerno prate svih ovih godina na Novoj?

''Poručio bih im jedno veliko hvala! I kad ih srećem vani, imam osjećaj da se u pogledima i osmijehu osjetimo. Hvala im što prepoznaju moj trud i hvala im što smo zajedno tolike godine. Hvala im što i nekad pošalju Novoj TV pismo da im se sviđam i što me vjerojatno negdje i zbog toga Nova TV nanovo angažira. I ono što im ja i Nova TV možemo obećati je da ću se truditi i dalje raditi najbolje što mogu!'', poručio je Filip Juričić.

