Tko je ova ljepotica koja je zbog svog seksipilnog izgleda nerijetko tema svjetskih medija?

Dani Imbert, zvijezda realityja u Essexu je privukla poglede sportskim izdanjem koje je istaknulo njezinu figuru.
Dani Imbert, zvijezda britanskog realityja "The Only Way Is Essex", privukla je pažnju javnosti svojim atraktivnim izgledom.
Ovih dana snimljena je u Essexu dok je izlazila iz salona za nokte, a sportski outfit u tamnoplavoj boji istaknuo je njezinu besprijekornu figuru i obline.
Dani Imbert - 5 Foto: Profimedia
Dani Imbert - 4 Foto: Profimedia
Dani se proslavila nastupima u popularnom realityju, gdje je osvojila gledatelje svojom iskrenošću, humorom i upečatljivim modnim stilom.
Dani Imbert - 3 Foto: Profimedia
Dani Imbert - 2 Foto: Profimedia
Iako je televizijska karijera lansirala njezino ime, Dani je jednako aktivna i na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli modne kombinacije, beauty rutine i trenutke iz privatnog života.
Privatno, poznata je po tome da pažljivo čuva svoj ljubavni život od medija, iako su joj veze s kolegama iz showa nerijetko punile naslovnice. Osim televizije, bavi se promocijama brendova i surađuje s modnim i kozmetičkim kompanijama.
Na Instagramu je prati 126 tisuća ljudi, a njezine provokativne fotografije nerijetko su tema svjetskih medija.
