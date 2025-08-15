Tko je ova ljepotica koja je zbog svog seksipilnog izgleda nerijetko tema svjetskih medija?

Dani Imbert, zvijezda realityja u Essexu je privukla poglede sportskim izdanjem koje je istaknulo njezinu figuru.

Dani Imbert, zvijezda britanskog realityja "The Only Way Is Essex", privukla je pažnju javnosti svojim atraktivnim izgledom.

Ovih dana snimljena je u Essexu dok je izlazila iz salona za nokte, a sportski outfit u tamnoplavoj boji istaknuo je njezinu besprijekornu figuru i obline.

Dani Imbert - 5 Foto: Profimedia

Dani Imbert - 4 Foto: Profimedia

Dani se proslavila nastupima u popularnom realityju, gdje je osvojila gledatelje svojom iskrenošću, humorom i upečatljivim modnim stilom.

Dani Imbert - 3 Foto: Profimedia

Dani Imbert - 2 Foto: Profimedia

Iako je televizijska karijera lansirala njezino ime, Dani je jednako aktivna i na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli modne kombinacije, beauty rutine i trenutke iz privatnog života.

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik reagirala na glasine o novom dečku: "Pozdrav od Meštra i mene!"

Privatno, poznata je po tome da pažljivo čuva svoj ljubavni život od medija, iako su joj veze s kolegama iz showa nerijetko punile naslovnice. Osim televizije, bavi se promocijama brendova i surađuje s modnim i kozmetičkim kompanijama.

Pogledaji ovo Celebrity I pogled na more pao je u drugi plan pred pojavom Lane Klingor Mihić u bikiniju!

Na Instagramu je prati 126 tisuća ljudi, a njezine provokativne fotografije nerijetko su tema svjetskih medija.

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Preslatki trenuci s plaže Matije Cveka i njegove kćerkice: "Godišnji s frendicom"

Pogledaji ovo Celebrity Filip Juričić dostavlja pizzu na Zlarinu? Njegova fotka s odmora nasmijala pratitelje