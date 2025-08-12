Jeziva priča o misterioznom nestanku djevojke s kruzera, obitelj još vjeruje da je živa!

Netflixov dokumentarac Nestala na kruzeru istražuje višedesetljetnu misteriju nestanka Amy Lynn Bradley, čiji roditelji i dalje vjeruju da je živa, a nova svjedočenja i teorije ponovno su probudile interes javnosti.

Netflix je 16. srpnja 2025. premijerno objavio trodijelni dokumentarac "Amy Bradley Is Missing", koji se bavi potištenom i do danas neriješenom sudbinom Amy Lynn Bradley, tada 23‑godišnjakinje koja je nestala s broda Rhapsody of the Seas tijekom obiteljskog putovanja u karipskoj regiji.

Amy je posljednji put viđena kako se vraća u obiteljsku kabinu nakon zabave u noćnom klubu, a ujutro je nestala oko 6 sati te nije pronađen ni trag. Pretraživanja su odmah pokrenuta, ali bez rezultata.

Dokumentarac Nestala s kruzera - 4 Foto: Profimedia



Dokumentarac prikazuje izjave njezinih roditelja, koji su dosljedno uvjereni da je njihova kći još uvijek živa. Serija donosi i svjedočenja agencije FBI, posade broda te potencijalnih očevidaca, uključujući kontroverzne navode o mogućoj otmici, trgovanju ljudima i prostituciji.

Pogledaji ovo inMagazin Na kopnu, moru i u dubinama: Tko su Hrvati koji su oborili svjetske rekorde?

Dokumentarac Nestala s kruzera - 6 Foto: Profimedia

Spomenuti projekt ponovo je probudio interes javnosti i pokrenuo nove potencijalne tragove koje je obitelj javno podijelila.

Neke teorije o mogućoj krivnji članova brodskog glazbenog sastava, posebice Alistera "Yellow" Douglasa, ponovno su u fokusu – iako je FBI odbacio njegovu povezanost s nestankom.

Jeste li već pogledali ovaj dokumentarac? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Dokumentarac Nestala s kruzera - 1 Foto: Profimedia

Dokumentarac Nestala s kruzera - 6 Foto: Profimedia

"Nestala na kruzeru" ne nudi konačne odgovore, ali ozbiljnim pristupom evocira emocionalnu dubinu i složenost jedne višedesetljetne tragedije.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pamtite li sve detalje iz priče o ženi koja se našla na opasnom putu?

Dokumentarac Nestala s kruzera - 7 Foto: Profimedia

Dokumentarac Nestala s kruzera - 3 Foto: Profimedia

Roditelji navode da i dalje ne odustaju od potrage za svojom kćeri, a najzanimljivije od svega je činjenica da su se javili ljudi koji tvrde da su je vidjeli nakon što je proglašena nestalom.

Dokumentarac Nestala s kruzera - 2 Foto: Profimedia

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Čipkasti badić, 55 godina i linija Naomi Campbell zbog koje padaju vilice!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zbog ovih prizora bujne Magdalene u Sinju prozvali je prvim dekolteom Hipodroma

Pogledaji ovo Celebrity Objava Mladena Grdovića o Thompsonu izazvala lavinu reakcija: "Ako se sjetiš, doći ću u Vukovar..."