Tko je bivša misica koja je glamurozno izdanje u Sarajevu začinila seksi prorezom na nozi?

Bosanskohercegovačka manekenka Džejla Glavović Očuz prošetala je crvenim tepihom Sarajevo Film Festivala i sve ostavila bez daha svojim izdanjem.

Za ovu posebnu priliku odabrala je raskošnu dugačku haljinu u svijetloljubičastoj nijansi.

Džejla Glavović Očuz Foto: Antonio Balic / CROPIX

Kreacija s visokim prorezom naglasila je njezine noge, dok su voluminozni detalji s perjem na ramenima i plisirani kroj gornjeg dijela haljine cijelom izdanju dali dozu glamura. Kombinaciju je zaokružila srebrnim sandalama s tankim remenčićima i elegantnom torbicom, dok je kosu pustila u valovima preko ramena. Suptilan nakit i prirodna šminka naglasili su njezinu prepoznatljivu ljepotu.

Džejla Glavović Očuz Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Inače, Džejla je 42-godišnja bivša manekenka koja je 2002. godine osvojila titulu Miss Zemlje, čime je postala prva Bosanka koja je ponijela glavnu nagradu na jednom međunarodnom izboru ljepote.

Godine 2012. udala se za Mahira Očuza, a nakon što se povukla iz manekenskog svijeta, pokrenula je vlastitu agenciju za kasting modela.

Danas je prisutna iza reflektora, no svojim rijetkim javnim pojavljivanjima, poput ovog na Sarajevo Film Festivalu, redovito izazove veliko zanimanje i podsjeti zašto je bila i ostala jedno od najprepoznatljivijih lica modne scene.

Na otvorenju prestižnog festivala pojavila se i naša glumica Ksenija Pajić, koja je zablistala na crvenom tepihu.

