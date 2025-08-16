Ekskluzivne fotke! Bivša spajsica snimljena u Hrvatskoj sa suprugom koji se našao u središtu skandala

Geri Halliwell snimljena je s obitelji u Lijepoj Našoj, a naši fotografi sve su zabilježili.
Obitelj se opušta na luksuznoj jahti imena "Majic", usidrenoj nedaleko od Pelješca, a naši fotografi sve su zabilježili.
Geri Halliwell u Hrvatskoj Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Geri, koju publika i dalje pamti kao karizmatičnu "Ginger Spice", djelovala je opušteno i nasmijano, dok je njezin suprug, bivši šef Red Bullove F1 ekipe, uživao u obiteljskom društvu.
Geri Halliwell u Hrvatskoj Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Geri Halliwell u Hrvatskoj Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Ljetna idila, mirno more i skriveni uvali očito su pružili sve što su poznati supružnici tražili – mir, privatnost i predah od svakodnevice.
Geri Halliwell u Hrvatskoj Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Geri Halliwell u Hrvatskoj Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Inače, par je u braku od 2015. godine, a o problemima u njihovu braku počelo se šuškati nakon što je Christian dobio otkaz u Red Bullu. Tada su procurile poruka koje je on izmijenjivao s jednom zaposlenicom.
Geri Halliwell i Christian Horner - 3 Foto: Profimedia
Ako je suditi prema fotografijama s ljetovanja, čini se da je u njihovu braku sve u najboljem redu.
