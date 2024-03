Suprug bivše spajsice u središtu skandala: Procurile za nju ponižavajuće poruke i otkrile pravu istinu o njemu?

Geri Halliwell Christian Horner prolaze kroz bračnu krizu nakon što su u javnost procurile poruke koje je on navodno izmijenjivao s kolegicom s posla.

Brak bivše spajsice Geri Halliwell i šef momčadi Red Bull Formule 1 Christiana Hornera pod ozbiljnom je prijetnjom i to nakon što su u javnost procurile poruka koje je on izmijenjivao s jednom zaposlenicom.

O svemu je bila pokrenuta istraga i Horner je bio oslobođen optužbi za nedolično ponašanje, no onda je objavljen niz poruka i fotografija, čime se skandal ponovno našao u središtu pozornosti.

Gerini bliski, koji su tijekom interne istrage odlučno stali uz njezinog supruga s kojim je u braku devet godina, sada su otkrili da ona proživljava krah. Planirala je otputovati na Grand Prix koji se održava u Bahreinu ovog vikenda kako bi bila uz Hornera, ali oni bliski bivšoj pop zvijezdi kažu da postoji jako mala vjerojatno da će mu se ona pridružiti. Osjeća se poniženo jer su se totine intimnih WhatsApp poruka koje je on izmijenjivao s kolegicom objavljene putem anonimnog računa e-pošte.

Prema pisanju Daily Maila, Geri je prvotno prijateljima rekla kao joj je laknulo i da je ushićena što su optužbe protiv njezinog partnera, s kojim dijeli sedmogodišnjeg sina Montyja, odbačene i da je mislila kako je skandal došao kraju, jer ju je on uvjerio kako ništa od svega nije istina.

"Christian joj se cijelo vrijeme kleo kako u svemu tome nema ničega", otkrio je izvor.

Drugi je rekao da se boji kako će Geri, koja je ostala utučena zbog svega, moći prihvatiti javno poniženje.

"Geri već toliko godina živi u ovom sretnom balonu, mislila je da ima svog princa i svog viteza u sjajnom oklopu, a sada se dogodilo ovo", dodao je izvor.

U trenucima kada su započinjali vezu, Christian je upravo dobio dijete s jednom drugom žena i ona je naporno radila i trudila se popraviti lošu sliku koja je u javnosti o njima prikazana, a pogotovo o sebi jer su je prozvali uništivačicom tuđih domova.

"Sada se sve srušilo. Ovo će je uništiti. Christian joj govorio da je nevin, a iako nije bila sigurna u što da vjeruje, bila je odlučna da prebrode sve i spase brak", izjavio je izvor.

Poruke su inače bile poslane predsjedniku FIA-e Mohammadu Ben Sulayemu i izvršnom direktoru F1 Stefanu Domenicaliju, kao i svim voditeljima momčadi.

Izvor blizak paru rekao je da je posljednjih nekoliko tjedana bilo pakleno za Christiana i njegovu obitelj.

"Geri je shrvana, ne može jesti ni spavati. Njezina obitelj i kolegice iz Spice Girlsa zabrinuti su za nju. Čujem da je Christian pokušava ohrabriti da ostane pozitivna, ali ona je potonola, baš kao što je potonula nakon što je napustila Spice Girls. Ona ni s kim ne razgovara", otkrio je izvor.

Nakon curenja informacija, Gerin suprug se oglasio i objavio izjavu u kojoj je pisalo: "Neću komentirati anonimne spekulacije, ali da ponovim, uvijek sam poricao optužbe. Poštivao sam integritet neovisne istrage i u potpunosti surađivao na svakom koraku. Bila je to temeljita i poštena istraga koju je proveo neovisni specijalizirani odvjetnik i završila je odbacivanjem podnesene žalbe. Ostajem potpuno fokusiran na početak sezone".

Par se inače upoznao na Velikoj nagradi Monaka 2009. godine nakon čega su započeli vezu, međutim bilo im je teško, jer se Geri našla na meti kritika nakon što je on ostavio svoju dugogodišnju partnericu Beverley Allen, šest mjeseci nakon što je rodila njihovu kćer Oliviju.

Zato su odlučili uzeti kratku pauzu kako bi vidjeli može li Christian spasiti vezu s majkom svog djeteta, no samo devet mjeseci kasnije on je objavio zaruke s Geri u magazinu The Times 2014. godine. Vjenčali su se u crkvi Svete Marije u Woburnu 2015. godine, A vjenčanju je prisustvovala i njezina devetogodišnja kći Bluebell koju je 2005. godine dobila sa scenaristom Sachom Gervasijem.

