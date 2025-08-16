Pogledajte video! Lidija Bačić usred pjesme ispravljala publiku zbog Dinama: ''Krivo pivate!''

Lidija Bačić na svom posljednjem koncertu ušla je u raspravu s publikom dok je pjevala pjesmu “Marina” Prljavog kazališta.

Naša pjevačica Lidija Bačić nastupila je na 29. Novogradiškom kulturnom ljetu i svojim hitovima rasplesala publiku. O jednom trenutku s koncerta danas se posebno priče, piše Dalmatinski portal.

Naime, Lidija je u svoj repertoar uvrstila i legendarnu pjesmu ''Marina'' Prljavog kazališta, ali tada je došlo do malog ''sudara'' između nje i publike.

Lidija Bačić

Originalni stihovi pjesme glase: "Jer nitko nije znao sakrit' suze k'o Marina, imala je oči boje vena, boje vena, boje Dunava."

Međutim, umjesto Dunava, publika je u glas zapjevala - Dinama.

Lidija Bačić

Na video s koncerta čuje se kako se Lidija pokušava izboriti s upornom publikom.

''Ljudi, krivo pivate. Boje Dunava, ne Dinama'', rekla je.

Lidija Bačić

Lidija Bačić

Unatoč njezinom ispravljanju, publika je nastavila pjevati na svoj način.

Inače, Lille je strastvena navijačica Hajduka, a čak je i otpjevala pjesmu "Živiš s nama i naše si dite", koju je, kako kaže, posvetila rodnoj Dalmaciji i voljenom Hajduku.

