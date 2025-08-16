Pogledajte video! Lidija Bačić usred pjesme ispravljala publiku zbog Dinama: ''Krivo pivate!''

Lidija Bačić na svom posljednjem koncertu ušla je u raspravu s publikom dok je pjevala pjesmu “Marina” Prljavog kazališta.
Naša pjevačica Lidija Bačić nastupila je na 29. Novogradiškom kulturnom ljetu i svojim hitovima rasplesala publiku. O jednom trenutku s koncerta danas se posebno priče, piše Dalmatinski portal.
Naime, Lidija je u svoj repertoar uvrstila i legendarnu pjesmu ''Marina'' Prljavog kazališta, ali tada je došlo do malog ''sudara'' između nje i publike.
Originalni stihovi pjesme glase: "Jer nitko nije znao sakrit' suze k'o Marina, imala je oči boje vena, boje vena, boje Dunava."
Međutim, umjesto Dunava, publika je u glas zapjevala - Dinama.
Na video s koncerta čuje se kako se Lidija pokušava izboriti s upornom publikom.
''Ljudi, krivo pivate. Boje Dunava, ne Dinama'', rekla je.
Unatoč njezinom ispravljanju, publika je nastavila pjevati na svoj način.
Inače, Lille je strastvena navijačica Hajduka, a čak je i otpjevala pjesmu "Živiš s nama i naše si dite", koju je, kako kaže, posvetila rodnoj Dalmaciji i voljenom Hajduku.
