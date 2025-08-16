Tko je samozatajna supruga Filipa Hrgovića? Najljepše vijesti dugo su čuvali u tajnosti

Filip Hrgović godinama ljubi samozatajnu Marinelu, a prošle godine postali su roditelji djevojčice.

Sve je spremno za meč Filipa Hrgovića protiv Davida Adeleyje. Najbolji hrvatski boksač u ring će uči u subotu oko 20 sati po hrvatskom vremenu.

Filip i Marinela Hrgović Foto: Damir Krajac/Cropix

Svaku njegovu borbu s posebnom napetošću prati i njegova supruga Marinela, koja mu je najveća podrška u karijeri.

Filip i Marinela vjenčali su se 2019. godine u župi Svih Svetih u Sesvetama.

Vjenčanje Filipa i Marinele Hrgović - 5 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Vjenčanje Filipa i Marinele Hrgović - 6 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Vjenčanje Filipa i Marinele Hrgović - 7 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Prije toga bili su u vezi čak sedam godina, a poznaju se još iz djetinjstva jer su odrasli u istom kvartu.

Da mu supruga znači posebno mnogo, Hrgović je pokazao i nakon pobjede protiv Kineza Zhilei Zhanga, kada joj je posvetio jedan od svojih najvećih uspjeha.

"Ratnik sam, napravio sam ovo za svog oca. Pero Hrgović, on je poseban čovjek. I za moju Marinelu koja je bila sa mnom u kampu, dala mi je svu energiju. Pogledajte je kako je lijepa, ona je anđeo. Dečki, budite oprezni s njom", rekao je Filip netom nakon meča.

Filip i Marinela Hrgović Foto: Instagram

Svoju ljubav par ne skriva ni na društvenim mrežama, gdje često objavljuju preslatke zajedničke trenutke.

"Nisam siguran gdje bih bio bez stalne podrške i dobrote moje žene. Hvala ti, ljubavi", napisao je Hrgović svojedobno na društvenim mrežama.

Prošle godine Filip i Marinela postali su roditelji djevojčice. Vijest o prinovi dugo su čuvali u tajnosti, a otkrili su je na Instagramu.

Poznato je i da je Marinela također sportašica. Sport kojim se ona bavi je odbojka, a paralelno je uz treninge studirala na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu.

