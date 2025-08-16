Zbog ovih vrućih prizora s plaže našu pjevačicu prozvali najseksipilnijom Hrvaticom

Žanamari Perčić na društvenim mrežama pokazala je da uživa u svojoj ljetnoj idili, a prizori su oduševili njezine pratitelje.
Naša pjevačica Žanamari Perčić još jednom je pokazala koliko voli ljeto i morsku idilu – a svojim najnovijim fotografijama s plaže ponovno je izazvala pravu lavinu reakcija svojih pratitelja.3 vijesti o kojima se priča "Još jedan dan..." Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio! rodila je s 50 godina Tko je najbogatija Bosanka? Od opkoljenog Sarajeva došla je do nezamislivog luksuza dugo su o tome razmišljali Iznenađenje iz palače! Kate Middleton i princ William donijeli konačnu odluku o velikoj promjeni
Na fotkama pozira u atraktivnom badiću na ljuljački postavljenoj u moru, dok se iza nje pruža predivni pogled čistog Jadrana i zelenila. Nasmijana i opuštena, Žanamari je istaknula svoju brutalnu figuru.
Na jednoj fotografiji sjedi na ljuljački, dok joj sunčeve zrake naglašavaju preplanuli ten, a na drugoj zavodljivo pozira pod cvjetnim instalacijama koje su dodatno uljepšale prizor.
Žanamari Perčić Foto: Instagram
Žanamari Perčić Foto: Instagram
Njezini pratitelji imali su same komplimente za nju.
Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte video! Lidija Bačić usred pjesme ispravljala publiku zbog Dinama: ''Krivo pivate!''
''Fotke su savršene'', ''Po meni najseksipilnija Hrvatica, a kosa je svee bolja i bolja. Samo nastavi tko'', ''Divota'', ''Supermodel'', ''Seksi kao i uvijek'', ''Wow'', ''Prekrasna si'', ''Moćna'', ''Ti si tako prekrasna'', samo je dio komentara s društvenih mreža.
Žanamari Perčić Foto: Instagram
Pogledaji ovo Celebrity Tko je bivša misica koja je glamurozno izdanje u Sarajevu začinila seksi prorezom na nozi?
Galerija 26 26 26 26 26
Za brutalnu figuru mnogima omiljene Hrvatice više je teško naći riječi. Više o tome pročitajte OVDJE.
Žanamari Perčić - 3 Foto: Žanamari Perčić/Instagram
Žanamari Perčić - 4 Foto: Instagram
Žanamari Perčić Foto: Josip Moler / CROPIX
1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Tko je samozatajna supruga Filipa Hrgovića? Najljepše vijesti dugo su čuvali u tajnosti
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kao holivudska diva! Naša predivna glumica zablistala na crvenom tepihu prestižnog festivala
Pogledaji ovo Celebrity Iznenađenje iz palače! Kate Middleton i princ William donijeli konačnu odluku o velikoj promjeni