Pretraži
''supermodel''

Zbog ovih vrućih prizora s plaže našu pjevačicu prozvali najseksipilnijom Hrvaticom

Piše H.L., Danas @ 15:18 Celebrity komentari
Žanamari Perčić Žanamari Perčić Foto: Instagram

Žanamari Perčić na društvenim mrežama pokazala je da uživa u svojoj ljetnoj idili, a prizori su oduševili njezine pratitelje.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Šime Elez, kojeg povezuju s Majom Šuput ima novi imidž
hrabra promjena
Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput
Poznata lica prošetala zagrebačkom špicom
pogledajte fotke
Tko je po ljetnim vrućinama prošetao špicom? Naše ljepotice izdanjima zasjenile muška poznata lica
Neda Ukraden objavila rođendansku fotku u bikiniju
Slavi 75. rođendan
Rođendanska fotka Nede Ukraden u bikiniju prikupila je tisuće lajkova: ''Godine su samo broj, zar ne?''
Žanamari oduševila pratitelje izdanjem u bikiniju
''supermodel''
Zbog ovih vrućih prizora s plaže našu pjevačicu prozvali najseksipilnijom Hrvaticom
Princ William i Kate Middleton sele se u novu kuću u Windsoru
dugo su o tome razmišljali
Iznenađenje iz palače! Kate Middleton i princ William donijeli konačnu odluku o velikoj promjeni
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
"Još jedan dan..."
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
Tko je najbogatija Bosanka, Sanela Diana Jenkins?
rodila je s 50 godina
Tko je najbogatija Bosanka? Od opkoljenog Sarajeva došla je do nezamislivog luksuza
David Temelkov i supruga Elena zajedno su već 10 godina
predivna ljubavna priča
Makedonski zavodnik oženio je lijepu hrvatsku voditeljicu, a svi još pamte njihovu spektakularnu prosidbu
Iva Rinčić prikupila sve simpatije stajlingom na misi za Veliku Gospu
na misi s premijerom
Nova riječka gradonačelnica odabranim stajlingom osvojila sve simpatije na Trsatu!
Princ William i Kate Middleton sele se u novu kuću u Windsoru
dugo su o tome razmišljali
Iznenađenje iz palače! Kate Middleton i princ William donijeli konačnu odluku o velikoj promjeni
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Trump Zelenskom nakon susreta s Putinom: Moraš se dogovoriti
sastanak na aljasci
Poznato što je Trump nakon razgovora s Putinom poručio Zelenskom: "Moraš..."
Gradonačelnik austijskog grada pao s mosta od užeta
NESREĆA U AUSTRIJI
Tragedija na planinarenju: Gradonačelnik pao s mosta od užeta, tijelo su izvlačili konopima
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni koji..."
sinjski gvardijan
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni kojima smeta vaše zajedništvo!"
show
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
"Još jedan dan..."
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
Tko je najbogatija Bosanka, Sanela Diana Jenkins?
rodila je s 50 godina
Tko je najbogatija Bosanka? Od opkoljenog Sarajeva došla je do nezamislivog luksuza
Princ William i Kate Middleton sele se u novu kuću u Windsoru
dugo su o tome razmišljali
Iznenađenje iz palače! Kate Middleton i princ William donijeli konačnu odluku o velikoj promjeni
zdravlje
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
Za bolju probavu
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
zabava
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
Bolje ne!
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
sport
Slavna Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
postoji snimka
Poznata Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
Hrgović odradio vaganje pa prišao protivniku: Pogledajte kako je završilo
IDEMOOO!
VIDEO Hrgović odradio vaganje pa prišao protivniku: Pogledajte kako je završilo
Filip Hrgović skinuo majicu i pokazao kako izgleda pred meč
TO JE TO!
Filip Hrgović skinuo majicu i pokazao kako izgleda pred meč
tv
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Koliku žrtvu treba podnijeti za iskupljenje doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
Zlatni kavez: U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
ZLATNI KAVEZ
U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
Daleki grad: Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
DALEKI GRAD
Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
putovanja
SAD zabrana prodaje životinjskih pluća
Od 1971. godine
U Hrvatskoj se ovaj komad mesa može kupiti u bilo kojoj mesnici, a u SAD-u je prodaja zabranjena zakonom
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Panonika
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
Pogled s terase je vau!
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Zbogom političari
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
lifestyle
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Savršeno uređen stan od 18,6 kvadrata u centru Zagreba
SVE JE TIP-TOP
Nevjerojatan stan od 18,6 kvadrata u centru Zagreba uređen - savršeno
Jelena Rozga u kostur-haljini modne kuće Jean Paul Gaultier
BAŠ JE POSEBNA
Jelena Rozga u kostur-haljini? Ne, oči vas ne varaju, izgleda fantastično u njoj
sve
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
"Još jedan dan..."
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
Slavna Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
postoji snimka
Poznata Hrvatica na svom koncertu ušla u sukob s navijačima Dinama: “Pa krivo pjevate”
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene