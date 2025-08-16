Zbog ovih vrućih prizora s plaže našu pjevačicu prozvali najseksipilnijom Hrvaticom

Žanamari Perčić na društvenim mrežama pokazala je da uživa u svojoj ljetnoj idili, a prizori su oduševili njezine pratitelje.

Naša pjevačica Žanamari Perčić još jednom je pokazala koliko voli ljeto i morsku idilu – a svojim najnovijim fotografijama s plaže ponovno je izazvala pravu lavinu reakcija svojih pratitelja.

Na fotkama pozira u atraktivnom badiću na ljuljački postavljenoj u moru, dok se iza nje pruža predivni pogled čistog Jadrana i zelenila. Nasmijana i opuštena, Žanamari je istaknula svoju brutalnu figuru.

Na jednoj fotografiji sjedi na ljuljački, dok joj sunčeve zrake naglašavaju preplanuli ten, a na drugoj zavodljivo pozira pod cvjetnim instalacijama koje su dodatno uljepšale prizor.

Njezini pratitelji imali su same komplimente za nju.

''Fotke su savršene'', ''Po meni najseksipilnija Hrvatica, a kosa je svee bolja i bolja. Samo nastavi tko'', ''Divota'', ''Supermodel'', ''Seksi kao i uvijek'', ''Wow'', ''Prekrasna si'', ''Moćna'', ''Ti si tako prekrasna'', samo je dio komentara s društvenih mreža.

Za brutalnu figuru mnogima omiljene Hrvatice više je teško naći riječi. Više o tome pročitajte OVDJE.

