Rođendanska fotka Nede Ukraden u bikiniju prikupila je tisuće lajkova: ''Godine su samo broj, zar ne?''

Najseksi baka Balkana, kako brojni tepaju Nedi Ukraden, danas slavi 75. rođendan.

Jedna od najomiljenijih pjevačica regije, Neda Ukraden, danas slavi svoj 75. rođendan, a tim povodom obratila se obožavateljima i objavila niz fotografija.

Na Instagramu je podijelila kadrove s rođendanskog slavlja na kojem je bila okružena obitelji i prijateljima, ali se pohvalila i fotkom u bikiniju.

Uz fotografije, Neda je pratiteljima uputila emotivnu poruku.

"Danas slavim ljubav, radost i zahvalnost – Bogu i svima koji su mi pružili ljubav i podršku da se danas, sretna i okružena mojim najmilijima, radujem! Živjeli! Hvala svima na predivnim čestitkama!"

Neda Ukraden Foto: Instagram

Čestitke joj pristižu sa svih strana, a brojni se dive njezinoj figuri u 76. godini.

''Ljepotice moja najdivnija, uvijek budi tako sretna, vesla i prelijepa. Godine su samo broj, zar ne? Zato idemo slaviti'', ''Sretan rođendan živoj legendi i jedinstvenoj ženi'', ''Vi ste inspiracija za žene'', ''Divni ste'', ''Savršeni ste kao i uvijek'', samo je dio komentara na Instagramu.

Neda Ukraden - 5 Foto: Instagram

Neda Ukraden - 3 Foto: Instagram

Neda Ukraden - 1 Foto: Instagram

OVDJE pogledajte kako izgleda ogromna terasa u vili Nede Ukraden u Imotskom.

