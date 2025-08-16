Rođendanska fotka Nede Ukraden u bikiniju prikupila je tisuće lajkova: ''Godine su samo broj, zar ne?''

Najseksi baka Balkana, kako brojni tepaju Nedi Ukraden, danas slavi 75. rođendan.
Jedna od najomiljenijih pjevačica regije, Neda Ukraden, danas slavi svoj 75. rođendan, a tim povodom obratila se obožavateljima i objavila niz fotografija.3 vijesti o kojima se priča "Još jedan dan..." Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio! rodila je s 50 godina Tko je najbogatija Bosanka? Od opkoljenog Sarajeva došla je do nezamislivog luksuza dugo su o tome razmišljali Iznenađenje iz palače! Kate Middleton i princ William donijeli konačnu odluku o velikoj promjeni
Na Instagramu je podijelila kadrove s rođendanskog slavlja na kojem je bila okružena obitelji i prijateljima, ali se pohvalila i fotkom u bikiniju.
Uz fotografije, Neda je pratiteljima uputila emotivnu poruku.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je samozatajna supruga Filipa Hrgovića? Najljepše vijesti dugo su čuvali u tajnosti
"Danas slavim ljubav, radost i zahvalnost – Bogu i svima koji su mi pružili ljubav i podršku da se danas, sretna i okružena mojim najmilijima, radujem! Živjeli! Hvala svima na predivnim čestitkama!"
Neda Ukraden Foto: Instagram
Čestitke joj pristižu sa svih strana, a brojni se dive njezinoj figuri u 76. godini.
Galerija 25 25 25 25 25
Pogledaji ovo Celebrity Tko je bivša misica koja je glamurozno izdanje u Sarajevu začinila seksi prorezom na nozi?
''Ljepotice moja najdivnija, uvijek budi tako sretna, vesla i prelijepa. Godine su samo broj, zar ne? Zato idemo slaviti'', ''Sretan rođendan živoj legendi i jedinstvenoj ženi'', ''Vi ste inspiracija za žene'', ''Divni ste'', ''Savršeni ste kao i uvijek'', samo je dio komentara na Instagramu.
Neda Ukraden - 5 Foto: Instagram
Neda Ukraden - 3 Foto: Instagram
Neda Ukraden - 1 Foto: Instagram
OVDJE pogledajte kako izgleda ogromna terasa u vili Nede Ukraden u Imotskom.
1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Zbog ovih vrućih prizora s plaže našu pjevačicu prozvali najseksipilnijom Hrvaticom
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Kao holivudska diva! Naša predivna glumica zablistala na crvenom tepihu prestižnog festivala
Pogledaji ovo Celebrity Iznenađenje iz palače! Kate Middleton i princ William donijeli konačnu odluku o velikoj promjeni