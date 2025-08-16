Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput

Fatalni Splićanin na društvenim mrežama pohvalio se novim izgledom, a na Instagramu je i Maja Šuput reagirala na njegovu promjenu imidža.

Splićanin Šime Eleze, kojeg već neko vrijeme povezuju s našom pjevačicom Majom Šuput, pohvalio se novim izgledom na društvenim mrežama.

Naime, objavio je fotografije na kojima je pokazao da je obrijao bradu i pustio brkove.

Promjena nije promaknula ni Maji, koja je lajkala njegovu fotku i time dodatno potaknula nagađanja o njihovoj povezanosti.

''E moj Šime, nije tebi loše'', ''Diva'', ''Uživaj ljepotane'', ''Oooo lijepo'', ''Šime prešao igricu ovo ljeto'', pisali su mu pratitelji ispod fotografije.

Posjetimo, glasine o njihovom druženju krenule su nakon što Elez pojavio u Majinom spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari".

Maju i Šimu prvi put su zajedno snimili na luksuznoj jahti, a zatim i na večeri u poznatom splitskom restoranu, gdje su privukli brojne znatiželjne poglede.

