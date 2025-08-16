Nives Celzijus pokazala kako je izgledala s 18 godina: ''Od tada se promijenilo samo...''

Nives Celzijus je na Instagramu pokazala kako je izgledala kada je imala samo 18 godina.

Nives Celzijus na društvenim mrežama podijelila je svoju fotografiju iz mladosti.

Naime, fotku koja je nastala kada je imala samo 18 godina usporedila je s onom aktualnom, snimljenom na ljetovanju.

''Gospođica s 18 godina… gospođetina s 43'', napisala je, a zatim se i našalila:

Nives Celzijus Foto: Instagram

''Kada mi kažu da sam promijenila izgled, a meni u 25 godina još malo narastao nos i uši i oplemenila ga kojom borom!''

Nives Celzijus Foto: Profimedia

Nives se često hvali atraktivnim izdanjima na društvenim mrežama, a čime je nedavno oduševila pratitelje pročitajte OVDJE.

Nives Celzijus Foto: Instagram

Nedavno je na društvenim mrežama pokazala i svoju majku, a fotku možete pronaći OVDJE.

Urnebesni komentar našeg voditelja zasjenio je čak i Nivesine obline u žitu! Više pročitajte OVDJE.

Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram

