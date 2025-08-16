Nives Celzijus pokazala kako je izgledala s 18 godina: ''Od tada se promijenilo samo...''

Nives Celzijus je na Instagramu pokazala kako je izgledala kada je imala samo 18 godina.
Naime, fotku koja je nastala kada je imala samo 18 godina usporedila je s onom aktualnom, snimljenom na ljetovanju.
''Gospođica s 18 godina… gospođetina s 43'', napisala je, a zatim se i našalila:
''Kada mi kažu da sam promijenila izgled, a meni u 25 godina još malo narastao nos i uši i oplemenila ga kojom borom!''
