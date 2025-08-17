Prepoznajete li ovog čovjeka? Predstavljao je BiH na Eurosongu, a danas živi američki san!

Među uzvanicima Sarajevo Film Festivala jedno lice privuklo je posebnu pozornost na crvenom tepihu.
Bosanskohercegovački pjevač Fuad Backović Deen, koji je svoju zemlju predstavljao na Eurosongu 2004. i 2016. godine, izazvao je veliko zanimanje dolaskom na Sarajevo Film Festival.
Na crvenom tepihu pojavio se u elegantnom izdanju, u društvu partnera Willa Phearsona, a njihov zajednički izlazak izazvao je brojne pozitivne reakcije.
Fuad Backović Deen i Will Phearson - 1 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Phearson je za ovu prigodu odabrao upečatljivo svečano plavo odijelo od satena, koje je naglasilo njegov prepoznatljivi modni stil, dok je Will zasjao u tamnom smokingu s crvenim odsjajem i klasičnim crnim naočalama. Njihov modno usklađen nastup istaknuo je glamur festivala i privukao pažnju fotografa i publike.
Fuad Backović Deen i Will Phearson - 3 Foto: Armin Durgut/Pixsell
Njihov dolazak mnogi su ocijenili kao jedan od najupečatljivijih trenutaka ovogodišnjeg SFF-a, a obožavatelji su s oduševljenjem komentirali koliko skladno i samouvjereno par izgleda.
Deen, koji je već godinama poznat po svom odvažnom pristupu modi i javnim nastupima, još jednom je pokazao zašto slovi za jednog od najstiliziranijih umjetnika u regiji.
Fuad Backović Deen Foto: Andrija Lucic/Cropix
Prvo je sedam godina živio u Italiji, a zatim se preselio u Los Angeles, gdje radi kao modni savjetnik.
Inače, Deen je jedan od rijetkih izvođača koji se mogu pohvaliti da su dvaput nastupali na Euroviziji, a drugi put je BiH predstavljao 2016. godine s pjesmom "Ljubav je", koju je izveo s pjevačicom Dalal Midhat-Talakić, violončelisticom Anom Rucner i reperom Jalom Bratom.
Fuad Backović Deen Foto: Jure Miskovic/Cropix
Imali smo ga priliku gledati i u prvoj sezoni showa "Farma" 2008. godine, no samo nakratko jer je iz showa ispao prvi, a u jednom intervjuu nakon preseljenja u L. A. izjavio je kako živi svoj američki san.
