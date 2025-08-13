Možete li bez greške riješiti kviz o najšarmantnijem savjetniku za spojeve?

Pripremili smo kviz o klasiku u kojem možete pokazati svoje znaje. Javite nam koliko imate točnih odgovora!

Ako ste romantična duša koja voli dobre komedije i vjerujete da za svaku osobu postoji ona prava sigurno ste ljubitelji filma ''Hitch: Doktor za ljubav''.

Upravo ovaj film osvojio je gledatelje diljem svijeta svojom pričom, humorom i šarmom Willa Smitha u ulozi ljubavnog savjetnika.

Za vas smo o ovom klasiku napravili kviz - prisjetite se omiljenih scena, neobičnih savjeta za spojeve i simpatičnih zapleta.

Film ne propustite pogledati u nedjelju na Novoj TV u 16:40!

