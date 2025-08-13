gledajte ga i na novoj tv
Možete li bez greške riješiti kviz o najšarmantnijem savjetniku za spojeve?
Piše H.L.,
Danas @ 07:39
Zanimljivosti
Film ''Hitch: Doktor za ljubav''
Foto: Profimedia
Pripremili smo kviz o klasiku u kojem možete pokazati svoje znaje. Javite nam koliko imate točnih odgovora!
Ako ste romantična duša koja voli dobre komedije i vjerujete da za svaku osobu postoji ona prava sigurno ste ljubitelji filma ''Hitch: Doktor za ljubav''.
Upravo ovaj film osvojio je gledatelje diljem svijeta svojom pričom, humorom i šarmom Willa Smitha u ulozi ljubavnog savjetnika.
Za vas smo o ovom klasiku napravili kviz - prisjetite se omiljenih scena, neobičnih savjeta za spojeve i simpatičnih zapleta.
Film ne propustite pogledati u nedjelju na Novoj TV u 16:40!
Volite ritmove mlade Miach? Provjerite koliko dobro znate stihove u našem kvizu OVDJE.
Ako volite napete borbe, snažne junake i priče pune adrenalina za vas smo napravili kviz o filmu ''Elektra''. Pronađite ga OVDJE.
