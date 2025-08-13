Pretraži
gledajte ga i na novoj tv

Možete li bez greške riješiti kviz o najšarmantnijem savjetniku za spojeve?

Piše H.L., Danas @ 07:39 Zanimljivosti komentari
Film ''Hitch: Doktor za ljubav'' Film ''Hitch: Doktor za ljubav'' Foto: Profimedia

Pripremili smo kviz o klasiku u kojem možete pokazati svoje znaje. Javite nam koliko imate točnih odgovora!

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Fuad Backović Deen na Sarajevo Film Festivalu s partnerom Willom Phearsonom
pokazao partnera
Prepoznajete li ovog čovjeka? Predstavljao je BiH na Eurosongu, a danas živi američki san!
Na koncertu Maje Šuput pala prosidba
''vidi našu lipu mladu...''
Spektakl na koncertu Maje Šuput: Prosidba pred tisućama obožavatelja!
Tko su članovi novog boy-benda ''Midnight Til Morning''
žene su već lude za njima
Tko su mladići iz novog boy benda kojima je savjet tragično preminule zvijezde promijenio život?
Kviz o filmu ''Hitch - doktor za ljubav''
gledajte ga i na novoj tv
Možete li bez greške riješiti kviz o najšarmantnijem savjetniku za spojeve?
Sarah Čerkez na crvenom tepihu Sarajevo film festivala
evo tko je ona!
Manekenka u haljini kao iz bajke zasjala na crvenom tepihu, društvo joj je pravila preslatka nasljednica
Šime Elez, kojeg povezuju s Majom Šuput ima novi imidž
odvažan korak!
Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
"Još jedan dan..."
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
Princ William i Kate Middleton sele se u novu kuću u Windsoru
dugo su o tome razmišljali
Iznenađenje iz palače! Kate Middleton i princ William donijeli konačnu odluku o velikoj promjeni
Tomislav Karamarko podijelio fotografiju s kćerima
posjetili posebno mjesto
Kako izgledaju kćeri Tomislava Karamarka? Ponosno se pohvalio rijetkom obiteljskom fotkom
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Italija: Preminulo dvoje novorođenčadi, sumnja se na kontaminirani deterdžent
Tuga u Italiji
U istoj večeri preminule dvije bebe, vlasti hitno povukle deterdžent za pranje
Gospić: U sudaru dvaju vozila jedna osoba poginula, promet u prekidu
teška nesreća
Crno jutro: U sudaru dvaju vozila jedna osoba poginula, promet u prekidu
Išli su u posjet ocu, a onda su poginuli: Roditelji slomljeni na mjestu kobne nesreće: "Pustite me da vidim jesu mi djeca živa"
Tragedija u Srbiji
Braća išla u posjet ocu i poginula, roditelji se slomili: "Pustite me da vidim jesu mi djeca živa"
show
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
Šime Elez, kojeg povezuju s Majom Šuput ima novi imidž
odvažan korak!
Splićanin Šime više ne izgleda ovako, na njegov novi imidž reagirala je i Maja Šuput
Princ William i Kate Middleton sele se u novu kuću u Windsoru
dugo su o tome razmišljali
Iznenađenje iz palače! Kate Middleton i princ William donijeli konačnu odluku o velikoj promjeni
zdravlje
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Može li vam kosa ponovno narasti nakon alopecije?
Ovisi o ovome
Može li vam kosa ponovno narasti nakon alopecije?
zabava
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
sport
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
ŠTETA ŠTO NIJE ZAVRŠIO
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
Hrgović reagirao odmah nakon meča: "Ja sam jedan opaki gad!"
OPISAO I OSMU RUNDU
Hrgović reagirao odmah nakon meča: "Ja sam jedan opaki gad!"
VIDEO Runda za povijest: Britanac bacao bombe, ali Hrgović izdržao kao da je od stijene odvaljen!
Nevjerojatno
VIDEO Runda za povijest: Britanac bacao bombe, ali Hrgović izdržao kao da je od stijene odvaljen!
tv
Zlatni kavez: U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
ZLATNI KAVEZ
U trenutku kada je sve krenulo kako treba, osveta im je zadala konačni udarac - saznajte što donose nove epizode serije ''Zlatni kavez''
Daleki grad: Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
DALEKI GRAD
Tko je zapravo Ferit Kaya – lice koje gledatelji vole i mrze u „Dalekom gradu“
Leyla: Lijepa i svestrana glumica - pogledajte koji je fakultet završila prije glume
LEYLA
Lijepa i svestrana glumica - pogledajte koji je fakultet završila prije glume
putovanja
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
Pogled s terase je vau!
60 eura na noć: Mala kuća na Cresu za one koji na odmoru žude za mirom i tišinom
SAD zabrana prodaje životinjskih pluća
Od 1971. godine
U Hrvatskoj se ovaj komad mesa može kupiti u bilo kojoj mesnici, a u SAD-u je prodaja zabranjena zakonom
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
Zlatne godine
Kako se nekoć kampiralo? 10 prizora koji bude sjetu, ali i smijeh
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Skandinavski grad u velikom problemu: Mora vratiti milijune parovima koji su se ondje vjenčali
Cijena ljubavi
Skandinavski grad u velikom problemu: Mora vratiti milijune parovima koji su se ondje vjenčali
lifestyle
Ksenija Pajić na crvenom tepihu 31. Sarajevo Film Festivala
Savršena elegancija
Ksenija Pajić, dama dostojna divljenja: Senzacionalno izdanje u Sarajevu
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Izdanje muškarca sa špice u jednostavnoj košulji na pruge i bermudama
Jednostavno, a fantastično
Stav, stil, samouvjerenost: Muškarac sa špice ukrast će vam pažnju kao što je i nama
sve
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
ŠTETA ŠTO NIJE ZAVRŠIO
VIDEO Pogledajte kako je Hrgović poslao Britanca na pod i potvrdio svoju dominaciju
Dylan Brosnan s ocem Pierceom Brosnanom u rijetkom izlasku
jako se promijenio
Znate li čiji je ovo sin? Prije osam godina zabrinuo je javnost potresnim prizorima
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene