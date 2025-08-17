Spektakl na koncertu Maje Šuput: Prosidba pred tisućama obožavatelja!

Maja Šuput podijelila je na Instagramu veseli video s posljednjeg koncerta na kojem je pala i prosidba.

Na jednom od svojih nastupa, popularna pjevačica Maja Šuput priredila je publici večer za pamćenje. No, nije samo glazba bila razlog za slavlje – usred koncerta dogodio se poseban trenutak koji je raznježio sve prisutne.

Naime, jedan mladić odlučio je na koncertu zaprositi svoju djevojku pred prepunim auditorijem. Emocije su preplavile i publiku i bend, a atmosfera je bila na vrhuncu dok je djevojka izrekla svoje ''da''. Uzbuđenje je dodatno naglasila i sama Maja, koja se uključila u trenutak i s osmijehom popratila romantičnu prosidbu.

Prosidba na koncertu Maje Šuput - 1 Foto: Instagram

Prosidba na koncertu Maje Šuput - 2 Foto: Instagram

Prosidba na koncertu Maje Šuput - 4 Foto: Instagram

Kako bi sve bilo još posebnije, odmah nakon prosidbe Maja je zapjevala svoj veliki hit ''Svatovska'', čime je simbolično zaokružila večer ljubavi, emocija i veselja.

Maja Šuput - 6 Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Maja Šuput - 4 Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Publika je gromoglasnim pljeskom i pjesmom podržala mladence, a koncert se pretvorio u pravi svadbeni tulum.

Prije nekoliko dana na bini je Maja doživjela nezgodu. Što joj se dogodilo pogledajte OVDJE.

