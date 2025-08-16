Fotka o kojoj svi pričaju! Golišavo izdanje ove ljepotice izazvalo je buru na internetu

Jedna od najljepših manekenki na svijetu odmara u Italiji, a od tamo je podijelila fotografije koje jedni hvale, a drugi kritziraju.

Slavna manekenka Emily Ratajkowski ovih dana uživa u susjednoj Italiji, a prizore s odmora redovito dijeli sa svojih 29 milijuna pratitelja na Instagramu.

Pokazala je kako se opušta na suncu, moru i u dobrom društvu, a jedna njezina fotografija posebno je zapalila internet. Emily je pozirala na rubu bazena s kojeg se vide šarene kuće Positana, istaknuvši svoju figuru u minijaturnom bikiniju životinjskog uzorka.

''Fotka je vrhunska'', ''Ljubomorna sam na tebe zbog izgleda'', ''Savršenstvo bez mane'', ''Božica'', ''Koliko si ti samo zgodna'', ''Kakav pogled'', samo su neki od komentara njezinih pratitelja.

Emily Ratajkowski Foto: Instagram

Emily Ratajkowski Foto: Instagram

Ipak, nije se svima svidjelo njezino golišavo izdanje.

''Ova djevojka nikada ne nosi odjeću'', ''Malo mi je neugodno od svega što objavljuješ'', ''Moraš shvatiti da si majka, a ovo je internet'', ''Užas'', ''Pretjeruješ'', ''Zašto ovo radiš?'', poručili su joj neki od kritičara.

Emily Ratajkowski - 3 Foto: Instagram

Nedavno je začudila pratitelje još jednom objavom, a više o tome pročitajte OVDJE.

Emily Ratajkowski - 7 Foto: Instagram

U svibnju se na utrci Formule 1 u Monaku pojavila bez majice. Više o tome pročitajte OVDJE.

Emily Ratajkowski - 11 Foto: Profimedia

Osnivačica je i linije badića, a kako izgledaju oskudni kupaći kostimi koje prodaje pogledajte OVDJE.

Emily Ratajkowski - 9 Foto: Instagram

Emily Ratajkowski - 10 Foto: Instagram

