Nives Celzijus slavila rođendan sa stilom: Svijeću ugasila, a društvene mreže – zapalila!

Nives Celzijus proslavila je svoj rođendan u svom stilu - kratkoj senzualnoj haljini u kojoj je gasila svijeću na kolaču.

Popularna pjevačica, spisateljica i influencerica Nives Celzijus proslavila je svoj 44. rođendan. Svoj poseban dan obilježila je uz dozu glamura, zavodljivosti i misteriozne poruke koja je odmah potaknula nagađanja među njezinim pratiteljima.

Na društvenim mrežama Nives je objavila video u kojem gasi rođendansku svijeću na mufficu dok ju fotograf istovremeno fotografira, a cijela scena odiše intimnom, ali i profesionalno isrežiranom atmosferom. U videu je vidljivo kako pozira samouvjereno i senzualno, svjesna objektiva i trenutka koji dijeli s publikom.

"Poželjela sam strastveni rođendanski poljubac u ponoć!!! Mislite da mi se ispunila želja?", napisala je u opisu videa.

Nives Celzijus - 5 Foto: Instagram Screenshot

Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram Screenshot

Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram Screenshot

Ova rečenica potaknula je lavinu komentara i reakcija, koji su joj čestitali na rođendanu.

Poznata po tome da uvijek zna kako ostati u fokusu javnosti, Nives je i ovaj put spojila rođendansko slavlje s dozom intrige. Video je u kratkom roku prikupio preko 178 tisuća pregleda i lajkova, potvrđujući da interes za nju ne jenjava.

Nives Celzijus - 2 Foto: Instagram

Nives Celzijus - 5 Foto: Biljana Gaurina/Cropix

Nives Celzijus Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Jedno je sigurno – bilo da joj se želja ispunila ili ne, Nives Celzijus još je jednom pokazala da zna kako rođendan pretvoriti u pravi mali show.

