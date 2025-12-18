Nives Celzijus slavila rođendan sa stilom: Svijeću ugasila, a društvene mreže – zapalila!

Nives Celzijus proslavila je svoj rođendan u svom stilu - kratkoj senzualnoj haljini u kojoj je gasila svijeću na kolaču.
Na društvenim mrežama Nives je objavila video u kojem gasi rođendansku svijeću na mufficu dok ju fotograf istovremeno fotografira, a cijela scena odiše intimnom, ali i profesionalno isrežiranom atmosferom. U videu je vidljivo kako pozira samouvjereno i senzualno, svjesna objektiva i trenutka koji dijeli s publikom.
"Poželjela sam strastveni rođendanski poljubac u ponoć!!! Mislite da mi se ispunila želja?", napisala je u opisu videa.
Nives Celzijus - 5 Foto: Instagram Screenshot
Nives Celzijus - 4 Foto: Instagram Screenshot
Nives Celzijus - 3 Foto: Instagram Screenshot
Ova rečenica potaknula je lavinu komentara i reakcija, koji su joj čestitali na rođendanu.
Poznata po tome da uvijek zna kako ostati u fokusu javnosti, Nives je i ovaj put spojila rođendansko slavlje s dozom intrige. Video je u kratkom roku prikupio preko 178 tisuća pregleda i lajkova, potvrđujući da interes za nju ne jenjava.
Nives Celzijus - 2 Foto: Instagram
Nives Celzijus - 5 Foto: Biljana Gaurina/Cropix
Nives Celzijus Foto: Ranko Suvar / CROPIX
Jedno je sigurno – bilo da joj se želja ispunila ili ne, Nives Celzijus još je jednom pokazala da zna kako rođendan pretvoriti u pravi mali show.
