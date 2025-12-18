Ronaldova Georgina o prosidbi i skupocjenom prstenu: ''To je najmanje što mi je mogao ponuditi''

Georgina Rodriguez prvi put je progovorila o skupocjenom prstenu s kojim ju je zaručio Cristiano Ronaldo – i otkrila zašto ga nije odmah ni mogla pogledati.

Nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo u kolovozu je kleknuo pred svoju dugogodišnju partnericu Georginu Rodriguez i zaprosio je – i to ogromnim prstenom koji vrijedi čak 3 milijuna dolara.

Par je u vezi više od devet godina, a Georgina je sada, prvi put javno, progovorila o prosidbi koja je dugo bila iščekivana.

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez - 1 Foto: Cristiano Ronaldo/Instagram

"Prekrasan je. To je najmanje što mi je mogao ponuditi nakon deset godina čekanja'', našalila se Georgina u intervjuu za španjolski ELLE.

''Istina je, kad me zaprosio, to mi je bila zadnja stvar na pameti", dodala je.

Georgina Rodriguez - 5 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Nije skrivala koliko ju je prosidba iznenadila, a dojmovi o prstenu bili su – doslovno – preveliki za odmah prihvatiti.

"Trebalo mi je dugo da procesuiram taj ogroman kamen koji mi je dao. Bila sam toliko šokirana da sam ga ostavila u sobi i nisam ga otvorila na suncu do sljedećeg dana", objasnila je.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li tko je preslatka djevojčica s fotke? Danas je jedna od najpoznatijih supruga naših Vatrenih

U intervju je prokomentirala i njihovu dugogodišnju romansu.

''Ne mogu reći da sam predvidjela svoju sudbinu ili da sam znala da ćemo deset godina kasnije imati petero djece, ali sam iskusila neobjašnjiv osjećaj. Bilo je kao da su naše duše razgovarale jedna s drugom, čak i prije nego što su nam se oči srele. Nešto u meni prepoznalo je nešto u njemu te sam od tog trenutka znala da je ova povezanost nešto potpuno drugačije i jedinstveno'', rekla je.

Galerija 24 24 24 24 24

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Cobre iz Smogovaca? Ljubio je našu pjevačicu, a evo kako izgleda danas

Inače, par zajedno ima dvoje djece, no Georgina odgaja i troje djece koje je Ronaldo dobio pomoću surogat-majke. Zajedno su prošli i teške trenutke kada im je preminuo sin. Više o tome pročitajte OVDJE.

Christiano Ronaldo, Georgina Rodriguez s djecom - 5 Foto: Instagram

U intervjuu je priznala i da joj je vrlo važno odgajati djecu da ostanu prizemljena - unatoč njihovom silnom bogatstvu.

"Iako imamo različite financijske okolnosti, i dalje im usađujemo naše vrijednosti. Oni svjedoče svim naporima koje ulažemo, da im ništa nije dano na pladnju, pa ih podsjećamo na važnost da budu borci i, posebno, dobri ljudi. Ljubazni su, odgovorni i marljivo rade u školi i svojim aktivnostima; prije svega, ustraju u svojim snovima. To je ono što vide kod kuće", ispričala je.

Georgina Rodriguez - 2 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Ljubavnu priču Christiana i Georgine pročitajte OVDJE.

Prstenom se sada hvali na sve strane, a nedavno je šokirala pratitelje bizanom objavom na Instagramu. Istaknula je obline i prsten uz ribu u kliještima. Više o tome pisali smo OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Prokletstvo slavnog prezimena: Kako je ovisnost uništila živote djece najvećih zvijezda Hollywooda

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Omiljena lica Nove TV zamijenila kamere telefonom zbog akcije ''Želim život''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je fatalni Španjolac iz novog filma koji podsjeća na seriju za kojom su žene ludjele?