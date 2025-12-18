Prokletstvo slavnog prezimena: Kako je ovisnost uništila živote djece najvećih zvijezda Hollywooda

Priče djece holivudskih zvijezda koje su se suočile s teškom ovisnošću o metamfetaminu razotkrivaju tamnu stranu slave i pritisak odrastanja u sjeni poznatih roditelja.

U tjednima prije nego što je uhićen i optužen za ubojstvo svojih roditelja, Nick Reiner je udarao šakama u zidove, danima nije spavao te se, prema navodima, ponašao sve nepredvidljivije i zastrašujuće.

Prijatelj sina holivudskog redatelja Roba Reinera opisao kao tempiranu bombu te to pripisao njegovoj upotrebi metamfetamina, zbog koje je, kako kaže, potpuno izgubio kontrolu, prenosi Daily Mail.

Rob i Nick Reiner - 1 Foto: Afp

Unatoč odrastanju uz goleme privilegije, problematični 32-godišnjak, koji je uhićen u nedjelju navečer nakon brutalnih smrti svojih roditelja – filmskog redatelja, 78-godišnjeg oca, i 70-godišnje majke Michele – teško se nosio s pritiskom koji dolazi s poznatim roditeljima.

I, poput mnogih drugih, okrenuo se drogama kako bi se nosio s time, a prvi put je završio na rehabilitaciji s 15 godina.

Metamfetamin je snažan, izrazito ovisnički stimulans koji djeluje na središnji živčani sustav te je, uz crack-kokain i heroin, jedna od najtežih ilegalnih droga za prestanak korištenja.

Rob i Nick Reiner - 2 Foto: Afp

Iako poznati roditelji imaju resurse za plaćanje najboljeg liječenja, novac ne može riješiti ovisnost koja je pogodila djecu mnogih najvećih holivudskih zvijezda.

U nastavku teksta doznajte koja su se još djeca slavnih našla u raljama metha.

Cameron Douglas

Cameron, danas 47-godišnjak, tijekom godina je vrlo otvoreno govorio o svojoj ovisnosti o drogama i usamljenom djetinjstvu. Sin nagrađivanog glumca Michaela Douglasa upao je u loše društvo i počeo se drogirati već s 13 godina.

Cameron Douglas Foto: Profimedia

Cameron je jednom, dok je bio ovisan, krivio genetiku te rekao da je mislio kako će ići koliko god daleko može – marihuana s 13, kokain s 15, metamfetamin sa 17 i heroin do 26. godine.

Michael i njegov slavni otac pokušali su pomoći Cameronu da se očisti tako što su ga angažirali u filmu ''It Runs in the Family''.

Govoreći o svojoj ovisnosti zajedno s ocem Michaelom prvi put 2019. godine, Cameron je rekao da je dok se drogirao igrao opasnu igru kukavice sam sa sobom te da je u jednom trenutku počeo ubrizgavati kokain u prsni koš i vrat, riskirajući život, sve dok naposljetku nije završio u zatvoru zbog namjere distribucije droge.

U intervjuu za ABC News s Diane Sawyer, u kojem je sudjelovao i njegov otac Michael Douglas (75), Cameron je govorio o svom padu, a Michael je, upitan zašto misli da se to dogodilo, priznao da je trebao staviti obitelj ispred karijere.

''Mislio sam da nisam pravilno sastavljen i, ako je to tako, jednostavno ću ići koliko god daleko mogu.''

''Bilo je to gotovo jedino na što sam se mogao osloniti i nisam imao hrabrosti nastaviti bez toga.''

Kad je novinarka pitala Michaela je li ikada mislio da je mogao učiniti više kako bi pomogao sinu, glumac je rekao: ''Razbijate glavu… U početku krivite sebe, zatim gledate genetiku. Moja karijera bila je na prvom mjestu. Karijera je dolazila prije obitelji. Moj brak nije bio dobar pa se skrivaš u poslu. Trebao sam se više usredotočiti na obitelj, ali to je teško reći kad si usred karijere. Izlaziš iz sjene svoga oca i pokušavaš stvoriti vlastiti život.''

Michael Douglas Foto: Afp

Kasnijih godina Cameron se borio s ovisnošću o kokainu i heroinu, prodavao je kristalni metamfetamin i vodio autodestruktivan život koji ga je 2009. doveo u zatvor. Iako je kasnija presuda bila prekretnica u njegovu životu, desetljećima prije imao je brojne sukobe sa zakonom i niz bliskih promašaja zbog kojih nikada nije bio uhićen.

Jednom je, prisjećajući se događaja u motelu u Los Angelesu, ispričao kako je zračnim pištoljem zaprijetio starijoj blagajnici, zahtijevajući da otvori blagajnu. Iako je ona odmah poslušala, unutra je bilo samo 20 dolara. Cameron je ipak zgrabio taj mali iznos i pobjegao – priznajući da je čin bio više zbog adrenalina nego zbog novca.

''Volim zbunjivati ljude, natjerati ih da se pitaju kako netko tko je odrastao s tolikim privilegijama može raditi takve ludosti'', priznao je.

Njegova sklonost kaosu dovela je do uhićenja u New Yorku 1999. zbog posjedovanja kokaina, te ponovno šest godina kasnije kada je policija u Los Angelesu u njegovu automobilu pronašla heroin i crack.

Godine 2007. optužen je za posjedovanje kontrolirane supstance nakon što je policija u Santa Barbari zaustavila njegov automobil i pronašla špricu s tekućim kokainom. Njegovo posljednje uhićenje dogodilo se dvije godine kasnije tijekom tajne policijske akcije u hotelu Gansevoort na Manhattanu, gdje je kasnije priznao krivnju za posjedovanje heroina i zavjeru za distribuciju droge. Isprva je osuđen na pet godina zatvora, no 2011. dodano mu je još četiri i pol godine zbog posjedovanja zabranjenih predmeta koji su bili pozitivni na kokain i heroin.

Hopper Penn

Sin Seana Penna i Robin Wright, Hopper, danas 32-godišnjak, ranije je izjavio da mu je otac spasio život tijekom borbe s ovisnošću o kristalnom metamfetaminu u tinejdžerskim godinama.

Hopper Penn - 2 Foto: Profimedia

Hopper je 2017. priznao da bi ga prošle borbe s drogom stajale života da nije bilo oca.

Govoreći za ES Magazine, rekao je: ''Radio sam svašta, ali meth je bio glavni koji me dotukao. Otišao sam na rehabilitaciju jer sam se probudio u bolnici, a tata mi je rekao: ''Rehab ili klupa na autobusnoj stanici?'' Rekao sam: ''Uzet ću krevet.'' Hvala Bogu da sam izašao iz toga, jer to je bilo najgore razdoblje mog života. Nije zabavno kad dođe do točke u kojoj ti je jednostavno potreban.''

Sean i Hopper Penn - 3 Foto: Profimedia

Danas je Hopper glumac poput ostatka svoje poznate obitelji, a njegov najnoviji film je triler Devil’s Peak.

Redmond O’Neal

Problemi Redmonda, sina Farrah Fawcett i Ryana O’Neala, dramatično su se pogoršali nakon smrti majke, kada je naslijedio 4,5 milijuna dolara i potrošio ih na drogu.

Prvi put je završio na rehabilitaciji 2004., ali je stalno ulazio i izlazio iz liječenja te je bio zatvaran zbog posjedovanja droge.

Redmond O'Neal - 1 Foto: Profimedia

U svibnju 2018. Redmond, danas 40-godišnjak, uhićen je zbog sumnje na oružanu pljačku trgovine 7-Eleven u Los Angelesu, a potom je navodno nožem napao pet muškaraca na šetnici Venice Boardwalk, pri čemu je dvojicu teško ozlijedio. Proglašen je nesposobnim za suđenje po optužbama za pokušaj ubojstva i pljačku.

Ryanov sin Griffin rekao je za Vanity Fair da ga je otac upoznao s kokainom u dobi od 11 godina – i da je inzistirao da ga uzme. Godine 2007. Ryan je uhićen zbog pucanja na Griffina, za što je tvrdio da je bila samoobrana. Optužnice nikada nisu podignute. Godine 2008. Ryan i njegov najmlađi sin Redmond uhićeni su nakon što su u Ryanovoj kući u Malibuu pronađeni metamfetamini. Njegov se život nastavio strmoglavljivati.

Redmond i Ryan O'Neal - 2 Foto: Profimedia

Ryan je priznao: ''Ja sam beznadan otac. Ne znam zašto. Mislim da nisam trebao biti otac. Samo pogledajte oko sebe – ili su u zatvoru ili bi trebali biti. Ali imam divne unuke.''

Chelsea Belle O’Donnell

Kći američke voditeljice Rosie O’Donnell (63), koju je posvojila kao bebu, i dalje se bori s ovisnošću o drogama.

U listopadu je Rosie zamolila obožavatelje za suosjećanje i podršku za svoju otuđenu 28-godišnju kćer.

Chelsea Belle O’Donnell Foto: Profimedia

''Moje dijete Chelsea Belle – prije nego što je ovisnost preuzela njezin život – voljela sam je tada, volim je i sada dok se suočava sa zastrašujućom budućnošću. Molitve su dobrodošle.''

Objava je uslijedila nakon što je Chelsea početkom mjeseca opozvana uvjetna kazna, što je rezultiralo zatvorskom kaznom izrečenom 22. listopada, prema sudskim dokumentima koje je pribavio Us Weekly.

Prema navodima, dužnosnik suda za liječenje ovisnosti rekao je da je Chelsea, koja je u pritvoru od 9. rujna, „prekršila uvjete zbog optužbi za seksualni napad“ te da nije pokazala značajan napredak u programu liječenja.

Chelsea će biti premještena u zatvor srednje sigurnosti Taycheedah u Wisconsinu.

U izjavi za People, Rosie je izrazila suosjećanje: ''Imam suosjećanja prema svima koji se bore s ovisnošću — Chelsea je rođena u ovisnosti i to je bilo bolno putovanje za nju i njezino četvero male djece. I dalje je volimo i podržavamo.''

Grace Kelley

Grace Kelley, 29-godišnja kći američke pjevačice Wynonne Judd i njezina prvog supruga Archa Kelleyja III., cijeli se život bori s ovisnošću o drogama.

Grace Kelley Foto: Profimedia

Godinama je ulazila i izlazila iz zatvora zbog optužbi vezanih uz drogu, a prošle je godine ponovno uhićena zbog više prometnih prekršaja. Uhićena je u Georgiji zbog bijega od policije, vožnje s oduzetom ili suspendiranom dozvolom te nepropisnog korištenja motociklističke opreme. To se dogodilo samo nekoliko mjeseci nakon njezina uhićenja zbog prostitucije i nepristojnog izlaganja. Godine 2017. priznala je krivnju za proizvodnju, distribuciju i prodaju metamfetamina te je osuđena na osam godina zatvora.

Iako je 2019. puštena na uvjetnu slobodu, ponovno se više puta vraćala u zatvor zbog novih optužbi. Tijekom privremenog izlaska iz zatvora u ožujku 2022. rodila je kćer Kaliyah, o kojoj se, prema navodima, brine Wynonna. Unatoč ozbiljnim problemima svoje kćeri sa zakonom, Wynonna ju je 2020. nazvala najjačom Judd ženom.

''Reći ću vam ovo. Moja kći je najjača Judd žena u našoj ‘njezinoj povijesti’'', rekla je Wynonna.

