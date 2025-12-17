Krvave scene u holivudskoj vili: Dom vrijedan 13 milijuna dolara pretvoren u noćnu moru

Luksuzna vila vrijedna 13,5 milijuna dolara, nekad simbol glamura i privatnosti u elitnoj četvrti Los Angelesa, pretvorila se u poprište jezivog zločina koji je potresao Hollywood i širu javnost.

Vila vrijedna 13,5 milijuna dolara u kojoj su Rob Reiner i njegova supruga Michele Singer Reiner pronađeni mrtvi opisana je kao prizor istrgnut ravno iz horor-filma.

U utorak je policija Los Angelesa priopćila da je sin para, Nick Reiner, odgovoran za njihovu smrt.

Kuća Roba Reinera Foto: Profimedia

Jedan izvor upoznat sa situacijom opisao je prizor unutar kuće kao holivudsku horor-noćnu moru, piše People.

Naime, Rob Reiner i njegova supruga Michele pronađeni su u krevetu s prerezanim grlima i moguće je da su spavali kada su ubijeni, tvrdi izvor blizak istrazi za Daily Mail.

Rob Reiner - 10 Foto: Afp

Rob i Nick Reiner - 1 Foto: Afp

Navodi se da je njihova kćer Romy, koja živi odmah preko puta, došla u vilu sa šest spavaćih soba u nedjelju, gdje je naišla na stravično otkriće i pozvala pomoć, nakon čega su bolničari oko 15.30 sati stigli u vilu.

Nick je uhićen u nedjelju i optužen za ubojstvo te se trenutačno nalazi u pritvoru bez mogućnosti jamčevine.

Romy Reiner Foto: Afp

Romy je u panici pozvala velike obiteljske prijatelje, glumca Billyja Crystala i suprugu Janice koji su među prvima stigli na mjesto zločina.

Nick će biti optužen po dvije točke za ubojstvo prvog stupnja, uz posebnu otegotnu okolnost da je koristio nož, izjavio je okružni tužitelj okruga Los Angeles Nathan Hochman na konferenciji za novinare, prenosi People.

Dodao je kako još nije donesena odluka hoće li tužitelji tražiti smrtnu kaznu.

Mjesto zločina Foto: Afp

Rob Reiner - 7 Foto: Afp

32-godišnji Reiner uhićen je na postaji podzemne željeznice u Exposition Parku, oko 15 milja od obiteljskog doma. Dramatične snimke uhićenja prikazuju policiju kako ga obara na tlo i stavlja mu lisice, a u akciji su sudjelovali pripadnici LAPD-a i američki maršali. Snimku pogledajte OVDJE.

Prema izvorima bliskima obitelji, Reineri su se godinama borili s Nickovim ozbiljnim problemima mentalnog zdravlja i ovisnosti. Više o Nicku čitajte OVDJE.

Rob Reiner - 5 Foto: Afp

