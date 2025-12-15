Kći pronašla slavnog redatelja i suprugu mrtve, glavni osumnjičenik je njihov sin?

Strašna tragedija potresla je svijet filma, a sa smrću slavnog redatelja Roba Reinera povezuju se njegova djeca.

Rob Reiner i njegova supruga Michele pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Angelesu, a njihova tijela pronašla je kćer Romy, reklo je više izvora za People.

Prema tim izvorima, njihova sina Nicka sumnjiči se za ubojstvo oca i majke.

Rob Reiner obitelj

Nick Reiner

Pozivi vezani za tragediju prvi su stigli u Vatrogasnu službu Los Angelesa oko 15:30 u nedjelju, 14. prosinca. Prvi hitni službenici koji su stigli u dom izjavili su da su pronašli mrtvog muškarca i ženu – a žrtve su kasnije identificirane kao Rob i Michele. Više čitajte OVDJE.

Strani mediji prenose kako je Nick povezan s istragom o mogućem ubojstvu, a već je otprije poznato da je u životu imao problema.

Rob Reiner obitelj

Rob Reiner obitelj

Nick je u intervjuu za People iz 2016. godine govorio o svojoj dugogodišnjoj borbi s ovisnošću o drogama, koja je u jednom razdoblju dovela do toga da postane beskućnik.

Nick je za People rekao da su godine njegove ovisnosti poslužile kao temelj za poluautobiografski film ''Being Charlie'', čiji je bio suautor.

Rob Reiner

Rob Reiner

O kćeri Romy Reiner ne postoji puno javno dostupnih informacija jer nije javna osoba i ne bavi se showbusinessom poput svog oca. Povremeno se spominje u medijima isključivo u kontekstu obitelji Reiner, ali nema zapaženu karijeru u filmu, televiziji ili drugim javnim djelatnostima.

Romy Reiner

Romy Reiner

Osim Romy i Nicka, par je imao i sina Jakea.

Tko je bio Rob Reiner? Režirao je jedan od kultnih ljubavnih filmova, više o njemu čitajte OVDJE.

