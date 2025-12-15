Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo

Policija Los Angelesa objavila je da istražuje navodno ubojstvo nakon što je u domu slavnog holivudskog redatelja pronašla dvije mrtve osobe.

Policija u Los Angelesu istražuje slučaj koji opisuje kao "očito ubojstvo" nakon što su u kući redatelja i glumca Roba Reinera pronađena dva tijela.

Vatrogasci su u nedjelju poslijepodne po lokalnom vremenu pozvani u kuću u četvrti Brentwood u Los Angelesu, gdje su pronašli 78-godišnjeg Roba i njegovu 68-godišnju suprugu Michele.

Oboje su proglašeni mrtvima na mjestu događaja, a u kući ih je, prema policijskim izvorima, pronašao član obitelji, javlja CNN.

Rob Reiner, Michele Reiner Foto: Afp

LAPD nije iznosio detalje o identitetu dvoje preminulih osoba, no dužnosnik vatrogasne postrojbe Los Angelesa ranije je priopćio Reutersu da su 78-godišnji muškarac i 68-godišnja žena pronađeni mrtvi u kući u zapadnom Los Angelesu na adresi koja se povezuje s Reinerom, a mediji su identificirali pokojnike kao Reinera i njegovu suprugu.

Roba i Michele navodno je ubio njihov sin Nick, tvrdi više izvora za magazin People, koji piše i da je roditelje mrtve pronašla kći.

Rob i Michele Reiner pronađeni mrtvi u svojem domu Foto: Afp

Reiner je jedan od najpoznatijih holivudskih redatelja, a među njegovim filmovima su klasici poput "Kraljevna nevjesta", "Kad je Harry upoznao Sally", "Malo dobrih ljudi" i "Spinal tap".



Glasnogovornik Vatrogasne službe Los Angelesa rekao je da su dojavu za medicinsku intervenciju u kući u ulici Chadbourne Avenue zaprimili oko 15:38 po lokalnom vremenu, javlja BBC. Brentwood je elitna četvrt u Los Angelesu u kojoj živi velik broj slavnih osoba.

Na mjesto događaja izašli su i detektivi Odjela za ubojstva povezana s razbojstvima Policijske uprave Los Angelesa, koji su otvorili istragu o onome što su nazvali "očitim ubojstvom". Vlasti nisu iznijele dodatne detalje o okolnostima smrti.

Glasnogovornik obitelji Reiner potvrdio je u nedjelju navečer po lokalnom vremenu da su u pitanju tijela Roba Reinera i njegove supruge Michelle: "S dubokom tugom objavljujemo tragičnu smrt Michele i Roba Reinera. Slomljeno nam je srce zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost tijekom ovog nevjerojatno teškog vremena."

Reiner je rođen u New Yorku i bio je sin pokojnog komičara i glumca Carla Reinera te je glumio u CBS-ovu sitcomu iz 1970-ih "All in the Family" i stekao slavu ulogom Meatheada u pionirskoj humorističnoj seriji.

Godine 1989. oženio se Michele Reiner, glumicom i fotografkinjom. Par je imao troje djece – Jakea, Nicka i Romy.

Michele je nekoć bila fotografkinja koja je snimila fotografiju Donalda Trumpa koja se nalazi na naslovnici njegove knjige "Trump: The Art of the Deal".

Rob Reiner Foto: Afp

Osim holivudske karijere, Rob Reiner bio je poznat po svom političkom aktivizmu. Pojavio se u reklamama usmjerenim protiv Georgea W. Busha na predsjedničkim izborima 2004. godine i podržao je tadašnjeg demokratskog kandidata Johna Kerryja. Također je podržavao demokratske predsjedničke kandidate Ala Gorea i Hillary Clinton.