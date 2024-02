Omiljena romantična komedija trebala je imati skroz drugačiji kraj, ali evo zašto je u zadnji tren došlo do promjene plana!

Film kad je "Harry sreo Sally" trebao je imati potpuno drugačiji kraj, otkrio je to njegov redatelj Rob Reiner, a za sve je zaslužna njegova sadašnja supruga Michele Singer.

Redatelj jedne od omiljenih romantičnih komedija iz 1989. godine "Kad je Harry sreo Sally" otkrio je kako je njegov film zapravo trebao imati drastično drugačiji kraj, no ipak je svoj plan odlučio promijeniti.

Hvaljeni glumac i redatelj 76-godišnji Rob Reiner govorio je o snimanju filma tijekom nedavnog gostovanja u emisiji "Who’s Talking to Chris Wallace" na CNN-u i priznao da je zapravo planirao mnogo tužniji kraj za Harryja Burnsa i Sally Albright.

Kao što obožavatelji znaju, film je završio Harryjem odlaskom na novogodišnju zabavu na kojoj je bila Sally kako bi joj jednom zauvijek izjavio ljubav, održavši emotivni govor u kojem je naveo sve stvari koje je obožavao kod nje. To se naravno svidjelo gledateljima, ali prema Robovim riječima, ljubavna priča Harryja i Sally trebala je završiti sasvim drugačije.

"Želite li čuti nešto zanimljivo o tom filmu? Originalni završetak filma koji smo imali predviđao je da Harry i Sally ne završe zajedno", ispričao je Rob, koji je inače bio u braku s glumicom Penny Marshall od 1971. do 1981. godine, objasnio je da zbog toga što je njegova veza završila razvodom, nije želio likovima dati sretan kraj.

"Bio sam samac deset godina i nisam mogao zamisliti kako ću ikada biti opet s nekim i zbog tog osjećaja nastao je 'Kad je Harry sreo Sally'. Planirao sam da će se njih dvoje vidjeti, pričati i otići jedno od drugoga", prisjetio se redatelj.

Ali njegovo se razmišljanje promijenilo nakon što je upoznao svoju sadašnju suprugu, Michele Singer i to usred snimanja filma. Njih dvoje su se vjenčali 1989. godine, iste godine kada je film izašao, i od tada su zajedno.

"Upoznao sam svoju suprugu Michelle, s kojom sam sada u braku 35 godina, dok smo snimali film i promijenio sam mu kraj", pojasnio je.

Film, u kojem su glumili Billy Crystal kao Harry i Meg Ryan kao Sally, pratio je prijatelja s fakulteta koji su se udaljili, ali su se vratile u živote jedno drugome nakon što su im se putevi slučajno ukrstili u jednoj knjižari deset godina kasnije. Dok su na početku pokušavali biti prijatelji, polako su se počeli zaljubljivati i nakon niza neugodnih intimnih trenutaka i svađe koja ih je umalo rastavila, film je završio tako što su njih dvoje prošetali do oltara nakon Harryjevog iskrenog govora, koji se još uvijek citira čak i sada, desetljećima kasnije.

Rob se proslavio nakon što je od 1971. do 1979. godine glumio u CBS-ovoj seriji "Svi u obitelji", što mu je donijelo dvije nagrade Emmy za najbolju sporednu ulogu u humorističnoj seriji. Osim "Kad je Harry sreo Sally", režirao je niz drugih velikih filmova kao što su "The Sure Thing", "Stand by Me", "The Princess Bride", "Misery", "A Few Good Men" i "The American President".

