Ljubavna priča kraljice romantičnih komedija i miljenika žena sve je šokirala, a njoj i pokvarila savršen imidž te donijela ružne nadimke!

Meg Ryan i Russell Crowe bili su u kratkoj, ali intenzivnoj ljubavnoj vezi nakon koje su ostali dobri prijatelji.

Holivudski glumci Meg Ryan i Russell Crowe davne 2000. godine šokirali su javnost viješću da su u ljubavnoj vezi, a koja je po mnogočemu bila kontroverzna, a danas je pomalo zaboravljena.

Meg je tada vladala Hollywoodom kao kraljica romantičnih komedija, imala je blistavu karijeru i savršen imidž, no onda se to sve srušilo jer su je proglasili promiskuitetnom ženom jer je bila usred razvoda. Naime, glumica je bila u braku s kolegom glumcem Dennisom Quaidom kada je počela snimati film "Dokaz života" s Russellom Croweom i kada se među njima počela rađati ljubav.

Ubrzo su se počele pojavljivati njihove fotografije na kojima izgledaju prilično opušteno i, naravno, mediji su poludjeli za njima. U srpnju te godine New York Post objavio je vijest da je par javno obznanio svoju vezu kada su fotografirani kako zajedno izlaze sa zabave Toma Cruisea i ubrzo nakon toga Entertainment Weekly izvijestio je da je Dennis podnio zahtjev za razvod.

Par je bio zajedno devet godina prije nego što je Meg upoznala Russella na snimanju filma, no imali su problema neko vrijeme prije nego što su stvari konačno krenule po zlu.

"Dennis mi nije bio vjeran dugo vremena i to je bilo vrlo bolno", izjavila je Meg za InStyle i otkrila da je saznala sve o njegovim prevarama tek nakon što su se razveli.

Nakon njihova razvoda Quaid je viđen s brojnim ženama, uključujući i manekenku Mar Sauru, a unatoč Meginim tvrdnjama o varanju, ispostavilo se i da je njezina slava također pridonijela njihovu razlazu. Mnogi su okrivili Crowea za razvod para, ali Meg je opovrgnula takve glasine kada se pojavila u The Oprah Winfrey Showu.

"Moj brak bio je vrlo nezdrav brak. Vjerojatno sam ga trebala ostaviti puno ranije. Nikad se nije radilo o drugom muškarcu", izjavila je tada.

Nakon toga su se Meg i Russell počeli zajedno pojavljivati na raznim lokacijama, uključujući Santa Monicu i Australiju, a jedan je njihov prijatelj izvijestio da su jako zaljubljeni jedno u drugo. Kao par dugo su bili u centru pozornosti, no njihova veza ipak nije potrajala. Šuškalo se da je Russell odustao od njihove ljubavi, no Meg je u međuvremenu objasnila da je to bila ona i otvorila se InStyleu o njihovu prekidu 2008. godine.

"Ja sam bila u kaosu i njega sam povrijedila na kraju. Ne bih mogla biti u još jednoj dugoj vezi, nije bilo vrijeme za to, pa sam izišla iz nje", ispričala je tada.

Unatoč razlazu par je ostao u prijateljskom odnosu i ubrzo nakon što je svatko krenuo svojim putem, Russell je rekao za Herald Sun da ga je rastužio gubitak njezina društva, ali da je u konačnici nije izgubio kao prijateljicu.

