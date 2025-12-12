Pogledajte video: Davor Bilman kakvog na bini Supertalenta još niste vidjeli!

U drugom polufinalu Supertalenta dvoranom je prohujao val energije kakav se rijetko viđa. Ingrid i Tatan ponovno su pokazali zašto se njihov nastup ne samo gleda, nego i osjeća — od prve do zadnje sekunde. Publika je očekivala spektakl, a oni su donijeli još više.

Polufinalna večer Supertalenta donijela je jedan od najdinamičnijih i najemocionalnijih nastupa — onaj Ingrid i Tatana, koji su već na audiciji osvojili žiri svojom eksplozivnom energijom i prepoznatljivim stilom. Uoči izlaska na pozornicu priznali su da su emocije bile snažne i da su i ovog puta osjećali veliku tremu.

"Bila sam jako nervozna, ali i on bude nervozan, ali ne želi reći," otkrila je Ingrid prije polufinalnog nastupa, dok je Tatan nadodao:

"Davor je prepoznao naš stil."

Njihov nastup još jednom je pokazao koliko su predani i koliko rada stoji iza svake sekunde na pozornici. Ingrid je otkrila koliko je put do polufinala bio zahtjevan:

"Kad je završio naš nastup, još smo bili emotivni. Morali smo svladati puno prepreka kako bismo danas bili ovdje. Puno smo radili pa smo trenirali u ponoć ili u 1 ujutro. Rekli smo jedno drugome da trebamo uživati jer ovo je naš san. Bit će dobro jer smo se jako potrudili za ovo."

Tatan je iskreno priznao da nije uvijek bilo lako i da je pritisak znao ostaviti traga:

"Pod tim pritiskom smo se i posvađali i nismo razgovarali. Mislili smo odustati, ali Supertalent nas je još više ujedinio. Puno smo vježbali, a Ingrid se i spalila dok je lijepila kristale na svoj kostim."

Publika i žiri nagradili su ih snažnim pljeskom, a posebnu gestu priredio im je upravo njihov mentor iz žirija, Davor, koji je nakon komentara izašao na pozornicu i zaplesao s Ingrid, izazvavši oduševljenje u studiju.

"Bili ste savršeni kao i prošli put," rekao je oduševljeno.

Maja Šuput ponovno je istaknula njihovu energiju i prepoznatljiv stil:

"Vas dvoje ste meni i prošli put, ali ovaj put kao da ste bili još bolji, onda mi se činilo nemoguće, od kostima, od vaše nevjerojatne energije, ti vaši luđački pokreti koji su stalno na rubu toga da Ingrid izgubi glavu, ali ne, jer nju Tatan drži tako čvrsto, ma show program."

Martina ih je opisala metaforom koja je savršeno dočarala njihov nastup:

"Ne znam kako bi drugačije vaš nastup opisala osim kao kombinaciju tornada i uragana i svih vremenskih nepogoda koje postoje, ali koje u vašem slučaju volimo, ali ono što najviše od svega volim je to što ste vi dokazali da ples doista ljude čini boljim ljudima."

Fabijan je svoj komentar zaključio u svom prepoznatljivom stilu, ističući koliko je nastup bio impresivan:

"Meni je ovo večeras izgledalo ko neka krađa, jer s obzirom da sam ovo gledao besplatno, ja imam osjećaj koda kradem stvarno, što drugo da vam kažem."

Nakon ovakve reakcije žirija i publike, postalo je jasno da su Ingrid i Tatan polufinale pretvorili u pravi spektakl — i još jednom dokazali da su među najupečatljivijim plesnim parovima ove sezone.

