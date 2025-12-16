Objavljene dramatične snimke uhićenja sina ubijenog redatelja

Losanđeleska policija objavila je snimke uhićenja Nicka Reinera, koji je optužen za ubojstvo oca, redatelja Roba Reinera, i majke Michelle.

Hollywood potresa jedna od najtežih tragedija posljednjih godina. Slavni redatelj Rob Reiner i njegova supruga Michele Singer Reiner pronađeni su mrtvi u svojoj luksuznoj vili u Brentwoodu, a policija je za njihovu smrt kao odgovornog navela njihova sina Nicka Reinera, koji je ubrzo uhićen u Los Angelesu.

Tridesetdvogodišnji Reiner uhićen je na postaji podzemne željeznice u Exposition Parku, oko 15 milja od obiteljskog doma. Dramatične snimke uhićenja prikazuju policiju kako ga obara na tlo i stavlja mu lisice, a u akciji su sudjelovali pripadnici LAPD-a i američki maršali. Trenutačno se suočava s federalnim optužbama za ubojstvo i zadržan je bez mogućnosti jamčevine.

Prema policijskim navodima, Rob i Michele pronađeni su izbodeni na smrt u nedjelju poslijepodne, a kuću je, prema izvješćima američkih medija, otkrila njihova kći Romy, koja je odmah obavijestila policiju i bliske obiteljske prijatelje. Među prvima u dom Reinera stigli su dugogodišnji prijatelji Billy Crystal i njegova supruga Janice, vidno potreseni tragedijom.

Istraga je otkrila uznemirujuće detalje koji su prethodili uhićenju. Nick se, navodno, samo nekoliko sati nakon žestoke obiteljske svađe na blagdanskoj zabavi kod Conana O’Briena prijavio u hotel u Santa Monici. Osoblje je ondje pronašlo tuš pun krvi, tragove koji su vodili s kreveta te prozor prekriven plahtama. Svjedoci su izjavili da je Nick izgledao dezorijentirano i da se nikada nije odjavio iz hotela.

Prema izvorima bliskima obitelji, Reineri su se godinama borili s Nickovim ozbiljnim problemima mentalnog zdravlja i ovisnosti. Sam Nick u prijašnjim je intervjuima otvoreno govorio o dugogodišnjoj borbi s drogama, višestrukim rehabilitacijama i razdobljima beskućništva. Njegovi roditelji prije su priznali da su se osjećali bespomoćno i da su u nekim trenucima pogriješili oslanjajući se isključivo na savjete stručnjaka umjesto da slušaju vlastitog sina.

Nakon razdoblja trijeznosti Nick i njegov otac zajedno su radili na poluautobiografskom filmu "Being Charlie", koji je tematizirao upravo odnos oca i sina te razornu moć ovisnosti nad obitelji. Film je u to vrijeme bio viđen kao pokušaj iscjeljenja i pomirenja.

Smrt Roba Reinera, redatelja kultnih filmova poput "Kad je Harry sreo Sally", "Ostani uz mene", "The Princess Bride" i "Malo dobrih ljudi", duboko je pogodila filmsku industriju. Brojni kolege i prijatelji opraštaju se od autora koji je obilježio nekoliko desetljeća Hollywooda.

Obitelj Reiner u kratkoj je izjavi poručila da je slomljena ovim iznenadnim gubitkom te zamolila javnost za privatnost u ovom iznimno teškom razdoblju. Istraga o okolnostima zločina i dalje traje, a javnost s nevjericom prati rasplet jedne od najtragičnijih obiteljskih priča koje je Hollywood u povijesti vidio.

