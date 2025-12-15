Posrnula ljepotica koju su uništile ovisnosti u središtu pažnje zbog velike transformacije

Amanda Bynes izgubila je 20 kilograma uz pomoć Ozempica, a paparazzi su snimili njezinu transformaciju na ulicama Los Angelesa.

Nekadašnja dječja zvijezda i glumica Amanda Bynes (39), poznata po ulogama u hit serijama na Nickelodeonu, ponovno je pod svjetlima reflektora – ovoga puta zbog svoje transformacije izgleda.

Glumica je nedavno viđena u Los Angelesu dok je obavljala svakodnevne obaveze, a njezina znatno vitkija figura nije prošla nezapaženo.

Amanda je nosila crne tajice, šarenu majicu s potpisom Karla Kanija te bijelu torbu i odgovarajuće sandale, a paparazzi su zabilježili njezinu novu liniju koju je postigla pomoću Ozempica, popularnog lijeka koji se koristi za kontrolu težine.

"Izgubila sam 20 kilograma dosad. Iskreno, jako sam uzbuđena zbog toga. Želim izgubiti još 20-ak", otkrila je Bynes u studenom. Dodala je kako je na početku uzimanja lijeka imala 82 kilograma, a sada je na 74 kilograma.

Uz lijek, Amanda je promijenila i životne navike. Nedavno je priznala da ide na pilates u 7:15 ujutro, a ranije je otvoreno govorila i o borbi s ovisnošću o Adderallu, koji je 2018. opisala kao novu tabletu za mršavljenje.

Iako Ozempic nije izvorno namijenjen mršavljenju, postao je hit među slavnim osobama. Popis onih koji su priznali njegovo korištenje uključuje Oprah Winfrey, Kelly Clarkson, Amy Schumer i Sharon Osbourne, dok se za mnoge druge samo nagađa.

Podsjetimo, Bynes je godinama bila pod skrbništvom majke, koje je završilo 2022., a prošle godine je kratko bila hospitalizirana zbog psihičkih problema. Danas se sve više vraća javnosti, ima sponzorske suradnje s brendovima i, kako kaže, pokušava voditi zdraviji i stabilniji život.

Amanda je također završila školu mode te je 2019. stekla diplomu na Fashion Institute of Design & Merchandising.

