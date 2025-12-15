Danijela Dvornik o planu koji nije uspio: ''Nije mi prvi put, takav mi je horoskop''

Danijela Dvornik nasmijala je pratitelje iskrenim priznanjem o propalom izlasku, ali i pokazala kako uživa u malim stvarima i toplini svog doma.

Danijela Dvornik još jednom je osvojila simpatije svojih pratitelja iskrenim i duhovitim osvrtom na propali plan za večernji izlazak. Umjesto glamura, večer je provela opušteno u Splitu, uz zalazak sunca i društvo majke, pokazavši kako zna uživati u malim stvarima.

Danijela Dvornik - 3 Foto: Instagram

"Jebi ga... zajebala sam se. Nije mi prvi put. Umjesto da sam večeras zablistala u haljini i novim cipelama, sjedim doma s materom u Splitu. Takav mi je horoskop. Neće me glamurozni život nikako."

Umjesto očajavanja, odlučila je prošetati Splitom i uživati u predvečerju.

"Ipak sam sunčano vrijeme iskoristila za prošetati se gradom koji je na žalost u predvečernjim satima teška pustoš ali ipak predivan. Taman je sunce zalazilo pa sam uhvatila nekoliko fotki", napisala je na Instagramu.

Osim što dijeli svakodnevne dogodovštine, Danijela redovito pokazuje i detalje iz privatnog života. Nedavno je otkrila kako je već odradila blagdansko čišćenje i uredila dom.

