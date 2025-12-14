Jesu li Meghanine optužbe doista točne? Novi detalji postavljaju ozbiljna pitanja

Kraljevski stručnjaci vjeruju kako je iskustvo Meghan Markle iz serije "Suits" oblikovalo način na koji se prezentira danas u medijima.

Meghan Markle bila je članica kraljevske obitelji niti dvije godine, no njezina priča o "vlastitoj istini" o pritisku iste i dalje izaziva burne reakcije javnosti. Prije nego što se udala za princa Harryja, Meghan je bila poznata kao glumica iz serije "Suits", no upravo joj je to iskustvo, smatraju kraljevski stručnjaci, oblikovalo način na koji danas prezentira svoj život.

Kako tvrdi Tom Quinn u svojoj knjizi "Gilded Youth", Meghan ima snažnu potrebu za potpunom kontrolom nad vlastitim imidžem te da često život doživljava poput filmske ili televizijske uloge. Prema njegovim riječima, to objašnjava i njezinu sklonost izrazu "moja istina", koji se često pojavljivao u njezinim javnim istupima, posebno u neslavnom intervjuu s Oprah Winfrey iz 2021. godine.

Galerija

Meghan Markle - 4 Foto: Afp

Meghan Markle - 1 Foto: Afp

U tom intervjuu Meghan i princ Harry otvoreno su progovorili o navodnim nepravdama i pritiscima koje su doživjeli unutar kraljevske obitelji. Ipak, s vremenom su se brojne njihove tvrdnje našle pod povećalom, a pojedini dijelovi priče pokazali su se barem djelomično netočnima, od Meghanine tvrdnje da nije znala gotovo ništa o kraljevskoj obitelji prije veze s Harryjem, do kontroverzi oko priprema za kraljevsko vjenčanje.

Meghan Markle - 2 Foto: Afp

Posebnu pozornost izazvala je priča o navodnom tajnom vjenčanju tri dana prije službene ceremonije u Windsoru, kao i neslaganja oko izbora tijare i sukoba s Kate Middleton oko haljina za djeveruše. Dok je Meghan u intervjuima tvrdila da je bila žrtva situacije, kasnija svjedočanstva i knjige kraljevskih autora sugeriraju da su emocije bile obostrane i da su obje strane kasnije požalile izrečene riječi.

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Ni Meghanine izjave o vlastitom životu prije ulaska u kraljevsku obitelj nisu prošle bez kritika. Od sjećanja na nerede u Los Angelesu 1992. godine do anegdota s međunarodnih događanja, pojedini akteri javno su doveli u pitanje njezine opise događaja, tvrdeći da su pretjerani ili netočni.

Meghan Markle - 3 Foto: Afp

Unatoč svemu, Meghan Markle ostaje javna figura. Nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti i preseljenja u Kaliforniju, izgradila je novi imidž influencerice i poduzetnice kojoj ne uspijevaju svi projekti, pojavljivala se na naslovnicama prestižnih časopisa i nastavila pričati svoju verziju priče. Kako je svojedobno rekla pokojna kraljica Elizabeta II., "sjećanja mogu varirati" – rečenica koja se danas često citira upravo u kontekstu Meghanine kontroverzne životne priče.

