Ana Rucner više ne izgleda ovako, nakon 20 godina odlučila se na promjenu imidža

Ana Rucner na Instagramu je pokazala novu frizuru ii iznenadila pratitelje promjenom.
Naime, na društvenim je mrežama podijelila fotografije koje otkrivaju da ima novu frizuru. Do sada je imala crnu kosu, a sada ju je osvježila sa smeđim pramenovima.
''Nakon 20 godina usudila sam se malo dirnuti kosu – novi pramenovi, kako vam se sviđa?'', napisala je Ana u opisu objave.
Ana Rucner
Njezini obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima.
Ana Rucner
''Najljepša moja, uvijek posebna'', ''Osvježenje'', ''Super'', ''Top'', ''Savršena'', ''Ljepotica, predivno izgledate'', ''Ljepotica'', dio je komentara ispod objave.
Nedavno je podijelila izjavu svog sina: ''Ovako priča dijete rastavljenih roditelja''. Više o tome čitajte OVDJE.
A što je nedavno rekla o vezi i partneru pročitajte OVDJE.
Ana Rucner
