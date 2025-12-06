Ana Rucner podijelila izjavu svog sina: ''Ovako priča dijete rastavljenih roditelja''

Najnovijom objavom na društvenim mrežama Ana Rucner ponovno je privukla pažnju javnosti, a u fokusu je bio njen sin Darian.

Ana Rucner, najpoznatija hrvatska violončelistica, na svom je Instagram profilu objavila isječak iz intervjua svog sina Dariana, u kojem on govori o ocu Vladi Kalemberu.

Uz snimku je podijelila dirljivu poruku naglašavajući koliko je ponosna na njega.

Ana Rucner sa sinom Foto: Marko Prpic/PIXSELL

''Ponosim se tobom, sine. Ovako priča dijete rastavljenih roditelja. Danas odrasao mladić koji zna cijeniti, voli, vjeruje i ima svoje snove. Dok su se godinama mnogi čudili i na momente užasavali “nenormalnom odnosu” njegovog oca i majke i s nepovjerenjem gledali u nas, mi smo odgojili čovjeka. I ostali smo dosljedni. Sigurna sam u jedno – kad sin ljubi i poštuje oca, iza toga stoji jedna majka. Isto tako, kad sin cijeni i ljubi majku, iza toga stoji jedan otac. Sve ostalo su samo faze s kojima se svi roditelji nose, a koje uz čvrstu vjeru i strpljenje sve mogu izvesti na dobro. Slušajte svoju djecu srcem, ljubite jedni druge i jedni druge hrabrite vjerovati u vlastiti instinkt, a kad su vođeni Božjom milošću oni su zasigurno pravi. Što će drugi reći, to nikada nije ni bilo važno. Važni ste Vi!'' napisala je.

Ana Rucner na Instagramu Foto: Instagram

Prvi televizijski intervju Darijan je prije nekoliko mjeseci dao za IN magazin. Pogledajte ga OVDJE.

Darian Kalember Foto: In Magazin

Ana i Vlado razveli su se 2014. godine, ali ostali su u dobrim odnosima.

Vlado Kalember i Ana Rucner Foto: Goran Mehkek/Cropix

Prije nekoliko dana Ana je progovorila o ljubavi te dala naslutiti da više nije u vezi s Markom Duvnjakom. Više pročitajte OVDJE.

