Prizori legendarnog glumca u kolicima rastužili fanove, poslije teške operacije povukao se iz glume

Najnovije fotografije legendarnog glumca Michaela Cainea u invalidskim kolicima izazvale su tugu i zabrinutost među fanovima diljem svijeta.

Michael Caine je kroz sedam desetljeća karijere utjecao na generacije glumaca i filmaša. Njegov glas, stav, humor i posvećenost postali su dio filmske povijesti.

Unatoč izazovima koje sada prolazi, njegova ostavština je neizbrisiva – a publika ga i dalje voli, prati i s poštovanjem čuva sjećanje na sve što je dao umjetnosti.

U posljednjih nekoliko godina sve se rjeđe pojavljivao u javnosti, a 2023. je službeno objavio da se povlači iz glume. Zdravstvene poteškoće natjerale su ga da uspori, no i dalje čvrsto zrači elegancijom i duhom koji ga je pratio cijelog života.

Njegove posljednje fotografije u kolicima, snimljene na Red Sea Film Festivalu rastužile su fanove diljem svijeta, ali unatoč tome što više ne može hodati, održao je govor i zaradio gromoglasan pljesak.

Primio je počasnu nagradu, kojom je proslavljen njegov neizbrisiv trag u kinematografiji nakon sedam desetljeća u industriji. 92-godišnjak je ponosno primio nagradu okružen svojim troje unučadi, Taylorom, Milesom i Allegrom, a uz njega je bio i slavni glumac Vin Diesel.

Podsjetimo, 2022. godine Caine je bio na operaciji kralježnice kojoj se morao podvrgnuti da bi se spriječila spinalna stenoza.

Michael Caine, rođen kao Maurice Joseph Micklewhite 14. ožujka 1933. u siromašnijem dijelu Londona, odrastao je u radničkoj obitelji. Majka je radila kao čistačica, dok je otac bio lučki radnik i ribar. Djetinjstvo mu je bilo obilježeno nedostatkom, ali i jakim radnim navikama koje će kasnije snažno oblikovati njegovu karijeru.

Tijekom Drugog svjetskog rata, kao dječak bio je evakuiran iz Londona zbog bombardiranja. Iskustva rata ostavila su dubok trag na njegov karakter, ali i kasnije na njegov umjetnički izričaj.

Nakon što je završio vojnu službu u Korejskom ratu, Caine se okrenuo glumi – isprva na kazališnim daskama, a potom i na televiziji. Nije imao veze u industriji niti formalne pripreme, pa je put bio spor i težak. Ipak, njegova karizma, jedinstveni cockney naglasak i prirodna uvjerljivost ubrzo su ga počeli izdvajati.

Prvu veliku priliku dobio je u ratnom filmu ''Zulu'' (1964.), gdje je glumio britanskog časnika. Uloga je odmah skrenula pozornost na mladog glumca, a Hollywood je ubrzo pokucao na vrata.

Šezdesete i sedamdesete bile su razdoblje u kojem je Caine postao globalna zvijezda. Filmovi poput ''The Ipcress File'', ''Alfie'' i ''Get Carter'' pretvorili su ga u jednog od najprepoznatljivijih britanskih glumaca. Njegov lik običnog čovjeka, ponekad grubog, ali uvijek šarmantnog, osvojio je publiku.

Za ulogu u ''Alfieju'' (1966.) dobio je nominaciju za Oscara, čime je potvrdio da je riječ o glumcu iznimnog potencijala.

Bio je nominiran čak šest puta, što ga svrstava među najnagrađivanije britanske glumce u povijesti.

Caine je oduvijek bio poznat kao jedan od najskromnijih i najprizemljenijih glumaca u Hollywoodu. Sa suprugom Shakirom Baksh u braku je od 1973. godine – gotovo pola stoljeća – što je rijetkost u filmskoj industriji. Često je isticao kako mu je upravo brak donio stabilnost i spasio ga od poročnog života koji prati slavu.

