Sjećate se Cobre iz Smogovaca? Ljubio je našu pjevačicu, a evo kako izgleda danas

Mario Mirković odrastao je pred kamerama, osvajao dječja srca, a danas ga rijetko viđamo.

Hrvatski glumac i skladatelj Mario Mirković, mlađi brat glumca i voditelja Borisa Mirkovića, ovih je dana imao poseban razlog za slavlje – proslavio je 56. rođendan.

Braća Mirković ostala su zapamćena kao dio legendarne glumačke postave serije ''Smogovci'', koju i danas mnogi gledatelji pamte s osmijehom. Mario je utjelovio nezaboravnog Cobru Vrageca, a njegov tri godine stariji brat Boris u seriji je glumio Dadu Nosonju.

Boris i Mario Mirković Foto: Livio Andrijic / CROPIX

Iako je Mario svojim radom obilježio odrastanje brojnih generacija, danas se rijetko pojavljuje u javnosti.

Boris i Mario Mirković Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Priliku vidjeti kako danas izgleda imali smo u ožujku ove godine kada je posjetio jedan zagrebački kafić, a na društvenim mrežama osvanula je njegova fotografija.

O njegovu privatnom životu znaju se tek poneki detalji – u braku je sa Sunčicom Gabelicom, s kojom ima dvoje djece.

Boris i Mario Mirković Foto: Josip Moler / CROPIX

Zanimljivo je i da je Mario, u vrijeme njezine najveće popularnosti, bio u vezi s Tatjanom Cameron Matejaš – Tajči.

''Dugo sam hodala s Marijem Mirkovićem, mi smo bili par, Mario iz 'Smogovaca''', rekla je jednom prilikom u ''Special Happy Showu''.

Tajči na koncertu ''Želim život'' - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

