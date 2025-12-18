Sjećate se Cobre iz Smogovaca? Ljubio je našu pjevačicu, a evo kako izgleda danas

Mario Mirković odrastao je pred kamerama, osvajao dječja srca, a danas ga rijetko viđamo.
Hrvatski glumac i skladatelj Mario Mirković, mlađi brat glumca i voditelja Borisa Mirkovića, ovih je dana imao poseban razlog za slavlje – proslavio je 56. rođendan.
Braća Mirković ostala su zapamćena kao dio legendarne glumačke postave serije ''Smogovci'', koju i danas mnogi gledatelji pamte s osmijehom. Mario je utjelovio nezaboravnog Cobru Vrageca, a njegov tri godine stariji brat Boris u seriji je glumio Dadu Nosonju.
Boris i Mario Mirković Foto: Livio Andrijic / CROPIX
Iako je Mario svojim radom obilježio odrastanje brojnih generacija, danas se rijetko pojavljuje u javnosti.
Boris i Mario Mirković Foto: Tomislav Kristo / CROPIX
Priliku vidjeti kako danas izgleda imali smo u ožujku ove godine kada je posjetio jedan zagrebački kafić, a na društvenim mrežama osvanula je njegova fotografija.
O njegovu privatnom životu znaju se tek poneki detalji – u braku je sa Sunčicom Gabelicom, s kojom ima dvoje djece.
Boris i Mario Mirković Foto: Josip Moler / CROPIX
Zanimljivo je i da je Mario, u vrijeme njezine najveće popularnosti, bio u vezi s Tatjanom Cameron Matejaš – Tajči.
''Dugo sam hodala s Marijem Mirkovićem, mi smo bili par, Mario iz 'Smogovaca''', rekla je jednom prilikom u ''Special Happy Showu''.
Tajči na koncertu ''Želim život'' - 4 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
