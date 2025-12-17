Omiljena lica Nove TV zamijenila kamere telefonom zbog akcije ''Želim život''

Omiljena lica Nove TV ovoga su se puta javljala na telefonske pozive – one koji donose nadu kroz humanitarnu akciju ''Želim život''.

Humanitarna akcija ''Želim život'' još je jednom ujedinila Hrvatsku, a snažnu podršku ovoj plemenitoj inicijativi dali su i poznati voditelji, glumci i televizijska lica Nove TV, koji su se uključili kao volonteri u call centru.

Umjesto ispred kamera, ovoga puta našli su se s druge strane telefonske linije, gdje su primali pozive građana, bilježili donacije i zahvaljivali svima koji su odlučili pomoći registru darivatelja.

Bili su tu zvijezde Kumova i U dobru i zlu, novinari, voditelji te članovi žirija naših showova: Ecija Ojdanić, Sandra Lončarić, Alka Vuica, Ana Uršula Najev, Momčilo Otašević, Mirna Mihelčić, Maja Šuput, Saša Kopljar, Mario Mihelj, Goran Kočiš, Enis Bešlagić i brojni drugi.

''Ja sam ovdje stvarno od prvog dana i mislim da je ovo najmanje što možemo napraviti da bi pridonijeli za ovu prekrasnu zakladu i ovu humanitarnu akciju koja traje toliko godina uspješno. To možemo vidjeti i po brojkama i po ljudima koji dođu na Trg, po ovoj zimi. Ne znam, ljudi zapravo prepoznaju kad je nešto hvalevrijedno i kada novac ide u prave ruke, odnosno na pravo mjesto'', rekla je Maja, koja je na ''Želim život'' stigla u najslađem društvu - sa sinčićem Bloomom.

U pozivnom centru naša Mia Kovačić razgovarala je s glumicom Lenom Medar, koja se na humanitarnom telefonu ljudima predstavljala svojom ulogom iz hit-serije ''U dobru i zlu''.

''Da, predstavljam se svojom ulogom. To sam odlučila jer sam shvatila da ljudi više prate ulogu nego mene, što nije ništa loše, ali mislim da ljudi bolje znaju Lorenu iz ''U dobru i zlu'' nego Lenu'', rekla je, a otkrila je što će događati u seriji s njezinim likom.

''Mogu vam reći da će uskoro biti jako napeto, slijedi jedan intenzivan period za Lorenu, dobila je dijete. Bio je smiraj, a sada slijedi jedan jako uzbudljiv period. Zahuktat će se sve.''

Poznata lica Nove TV s velikim su entuzijazmom i emocijama razgovarala s pozivateljima, a mnogi su priznali kako ih je svaki poziv duboko dirnuo. Građani su, osim donacija, često upućivali i riječi podrške, ohrabrenja i zahvale, što je dodatno uljepšalo atmosferu u call centru.

''Želim život'' već godinama pokazuje koliko zajedništvo i solidarnost mogu napraviti razliku, a uključivanje javnih osoba još je jednom skrenulo pažnju na važnost pomaganja onima kojima je to najpotrebnije.

Ema Branica, voditeljica Provjerenog, otkrila je što joj kažu ljudi kada im se javi na telefon.

''Pa jako se razvesele, kažu da prate Provjereno, ali svi mi govore da prate sad ovaj program na televiziji i da su zato nazvali. I mnogi od njih su zvali više puta. I hvala vam svima na ovim pozivima. Beskrajno nam to znači. I znači i za zakladu, i za bolje sutra, zapravo za sve nas.''

Marcela Oroši u pozivnom centru otkrila je da se na humanitarni telefon javila svojoj prijateljici.

''Točno, točno, i baš sam iznenadla, ono, koja je, koja je slučajnost, predivno, predivno.''

Otkrila je i kakva je za nju bila 2025. godina.

''Pa, evo, kad ovako gledamo cijelu 2025., moram priznat da je stvarno bila jedna posebna godina. Jako si lijepo to opisao, baš onako, godina emocija, ljubavi, predivnih trenutaka, tako da, ono, ako će sljedeća biti jednako, ako je kao 2025., može, može, popisujem''

A što ljudi kažu kada im se javi na telefon?

''Više puta sam čula da su jako ponosni na cijelu Hrvatsku, na odaziv ljudi, prate, prate koncert, prate nas u call centru i, ono, najviše sam čula da su ponosni.''

Humanitarna akcija i ove je godine dokazala da malo dobre volje može značiti nečiji novi početak, a poznata lica Nove TV svojim su primjerom pokazala kako se srce stavlja ispred svega.

Filip Detelić, voditelj i glumac, otkrio je u pozivnom centru kakva je bila njegova 2025. godina.

''Radna, radna, i tako ću ih zatvoriti, radno. Ali, evo, nekako će mi ostati u dobrom sjećanju. Svašta novog se dogodilo. Na Novoj Tv su se dogodile neke lijepe stvari i nadam se da će se nastaviti u sljedećoj. Jako sam zapravo zadovoljan ovom godinom.''

Uz chefa Mihelja sjedio je čovjek kojem je Zaklada Ana Rukavina spasila život, više pogledajte OVDJE.

