Snažna poruka majke Ane Rukavine s Trga bana Jelačića: ''Družite se, volite se – dostojanstvo i ljubav''

Majka Ane Rukavine, Marija Rukavina, uputila je emotivnu i snažnu poruku s pozornice na Trgu tijekom humanitarnog koncerta ''Želim život'', zahvalivši svima na dugogodišnjoj podršci.

U emotivnom govoru uputila je snažnu poruku zajedništva, ljubavi i solidarnosti.

Marija Rukavina Foto: Ranko Suvar / CROPIX

Marija Rukavina, Ksenija Kardum Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

''Dragi moji posjetitelji, hvala vam što nas podržavate sve ove godine. Mnogi od vas su članovi našeg registra, ali to je najviše što možete učiniti. Družite se, volite se – dostojanstvo i ljubav. Vidjeli ste da smo danas svi zauzeti, da svatko nema vremena za drugoga, ali morate – volite se, mladosti moja, jer to je nešto najvrijednije. Ja vas molim, samo jedan poziv na naš humanitarni telefon i time ćete pomoći oboljelima. Hvala vam svima, sretan vam Božić i Nova godina. Samo zdravlja vam želim, hvala od srca'', poručila je Marija Rukavina s pozornice.

Saša Kopljar i Marija Rukavina Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Dražen Mavrić, Marija Rukavina, Mirando Mrsić Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Njezine riječi još su jednom podsjetile na važnost humanosti, darivanja i brige za druge, vrijednosti na kojima koncert ''Želim život'' počiva od samih početaka.

Krunoslav Lukačić, Marija Rukavina Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Siniša Hajdaš Dončić, Marija Rukavina, Tomislav Tomašević Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

