Dvije riječi Ane Rukavine pokrenule su lavinu: Hrvatska večeras opet ujedinjena uz koncert ''Želim život''!

Večer posvećena nadi, zajedništvu i humanosti ponovno okuplja Hrvatsku uz tradicionalni koncert Zaklade Ana Rukavina.

Večeras se održava tradicionalni koncert ''Želim život'' Zaklade Ana Rukavina, koji će s prijenosom na Novoj TV početi simbolično u 20:20h.

Sve je počelo Aninim pismom, u kojem je rekla da njezine želje stanu u dvije riječi - Želim život. Te su riječi daleko odjeknule i pokrenule lavinu.

In Magazin: Ana Rukavina - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Zaklada već 20 godina za redom kroz glazbu i zajedništvo širi poruku nade i humanosti, a zvanjem na humanitarni broj 060 9000 skuplja se novac za pomoć oboljelima.

Klapa CAMBI, Želim život - 1 Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX/Cropix

U call-centru okupit će se naše zvijezde iz sporta, politike, showbizza, a na Trgu bana Jelačića u Zagrebu izmjenjivati velika glazbena imena poput Luke Nižetića, Grupe Vigor, Maje Šuput, Plavog orkestra, Alke Vuice, Vatre, Matije Cveka, Prljavog kazališta, Franke Batelić, Psihomodo Popa te grupe Magazin.

Frajle, Koncert Zaklade Ana Rukavina, Želim život Foto: Vanesa Pandzic / CROPIX

In Magazin: Koncert Želim život - 12 Foto: In Magazin

Humanitarni koncert svake godine vode i omiljena lica Nove TV, među kojima i Mia Kovačić koja je za naš portal opisala kakav je osjećaj voditi ovaj hvalevrijedan pothvat. Intervju čitajte OVDJE.

Mia Kovačić Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Znate li kako izgleda supruga ove glumačke legende? Nije vjerovao u brak sve dok se ona nije pojavila

Ove godine pridružit će joj se i nova voditeljica IN magazina, Ana Viljevac, a što je ona rekla o ovoj prilici pogledajte u intervjuu OVDJE.

Anja Alavanja Viljevac Foto: Nova TV

Koncert Želim život 2023 - 13 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Zahvaljujući radu Zaklade Ana Rukavina te nesebičnim darivateljima krvotvornih matičnih stanica, mnoge su oboljele osobe dobile nadu za spas života.

Pogledaji ovo Celebrity Blagdanska čarolija u domu zvijezde Kumova: Ovako izgleda njezino božićno drvce

Galerija 9 9 9 9 9

A ima li boljeg djela nego nekomu omogućiti novi rođendan, darovati mu nadu za drugu priliku.

In Magazin: Koncert Želim život - 5 Foto: In Magazin

Kako se za koncert pripremao frontmen Vatre Ivan Dečak saznajte u prilogu IN magazina OVDJE.

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Rakitićeva Raquel feštala u topiću s riskantnim dekolteom, a on joj javno izjavio ljubav

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Od prvog showa do Arene Zagreb: Majina modna izdanja koja su obilježila Novu TV